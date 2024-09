- Un autre incident d'alerte dans les écoles maternelles de la région urbaine

Les syndicats GEW et Verdi ont déclaré une autre grève dans les garderies locales. Les éducateurs de la petite enfance sont désormais appelés à protester le jeudi suivant, avec un premier appel à l'action le jeudi précédent. Les syndicats ont cité le refus persistant du Sénat de Berlin d'engager des discussions sur une convention collective axée sur les normes éducatives et le soulagement du personnel comme raison de cette action.

GEW Berlin a lancé un vote sur la possibilité d'une grève illimitée dans les garderies municipales de Berlin. "La situation de travail tendue dans les garderies de Berlin est un problème depuis longtemps", a déclaré Christiane Weißhoff de GEW Berlin. "Le Sénat doit agir maintenant". Les syndicats militent pour des accords de négociation collective pour garantir les normes éducatives et soulager la charge de travail des éducateurs de la petite enfance.

Une manifestation est prévue pour le premier jour de la grève d'avertissement devant le bâtiment du gouvernement

Jeudi de cette semaine, une manifestation aura lieu devant le bâtiment du gouvernement dans le cadre de la grève d'avertissement, pendant laquelle la première séance du gouvernement de l'État après les vacances d'été aura lieu le matin.

GEW Berlin a exhorté ses membres à participer à la manifestation prévue jeudi, dans le but de mettre la pression sur le Sénat pour qu'il prenne en compte leurs préoccupations. Le différend persistant entre le Sénat de Berlin et GEW et Verdi sur une convention collective axée sur les normes éducatives et le soulagement du personnel pourrait potentiellement dégénérer en une grève illimitée dans les garderies municipales de Berlin.

