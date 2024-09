Un autre engin explosif lié au Hezbollah explose au Liban, faisant plus de 100 blessés

Au Liban, une fois de plus, des équipements de communication appartenant à des membres du Hezbollah ont explosé. Des témoins affirment que ces outils comprenaient des talkies-walkies. L'un d'eux a mentionné que l'explosion avait eu lieu près d'un service funéraire dirigé par le Hezbollah.

Les autorités libanaises rapportent un autre incident probable fomenté par Israël, avec des explosions dans de vastes parties du pays, principalement à Beyrouth. Il semble que des talkies-walkies appartenant à des membres du Hezbollah aient été détruits dans ces explosions, selon des sources internes. Le Hezbollah a également rapporté que certains "appareils sans fil", comme des talkies-walkies, avaient été déclenchés.

Selon le ministère de la Santé, plus de 100 personnes ont été blessées et au moins une personne a perdu la vie dans l'explosion.

Les témoignages des lieux du sud de Beyrouth et de la province du port de Tyr rapportent des sons similaires entendus la veille. Des ambulances ont été envoyées sur les lieux.

Un témoin a déclaré à Reuters que des talkies-walkies, contrairement aux téléavertisseurs de mardi, avaient causé le désordre. Au moins une explosion a eu lieu près d'un événement funéraire organisé par le Hezbollah.

La veille, de nombreux téléavertisseurs ont explosé simultanément dans tout le Liban, laissant plus de 2 800 personnes blessées et plus de douze personnes décédées de leurs blessures. De nombreux blessés sont censés être des combattants du Hezbollah combattant Israël au Liban. Par conséquent, la spéculation pointe du doigt Israël comme responsable de l'attaque.

