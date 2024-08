- Un autre enfant sauvé de la noyade par les haricots

Les sauveteurs ont de nouveau secouru un enfant dans la mer Baltique à proximité des brise-lames sur la plage de Graal-Müritz. Le garçon de huit ans a été entraîné par le courant sous l'effet de forts vents d'ouest et projeté contre les brise-lames, selon le responsable du secteur plage de la Fédération allemande de sauvetage en mer (DLRG), André Rieckhoff. Les brise-lames sont des rangées de pieux en bois qui s'étendent de la plage dans la mer, servant à prévenir l'érosion des plages.

"C'était le quatrième enfant que nous avons secouru cette année", a déclaré Rieckhoff. Cette fois-ci, il s'agissait d'un enfant touriste de Berlin. Les parents ont sous-estimé le danger, a-t-il ajouté. L'an dernier, il y a eu 17 incidents similaires, et tous sauf une personne ont été secourus vivants.

Ne nagez pas près des brise-lames par vent fort

En cas de vents forts, a expliqué Rieckhoff, les courants s'écoulent parallèlement à la côte, et au niveau des brise-lames, le fond marin peut être emporté en forme d'entonnoir jusqu'à trois mètres de profondeur. Les baigneurs sont projetés contre les brise-lames et perdent Suddenly leur appui. Tout le monde ne peut pas se libérer de cette situation et court le risque de se noyer. Les enfants, les personnes âgées et les nageurs peu expérimentés sont particulièrement vulnérables.

