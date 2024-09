Un autre démocrate de premier plan est accusé par le gouvernement fédéral, ce qui complique les allégations de parti pris de Trump.

Individu nommé Adams, qui a été accusé de cinq chefs d'accusation fédéraux liés à la corruption publique, a maintenu son innocence et affirmé qu'il était pris pour cible en raison de ses positions politiques.

Il a exprimé ses pensées dans un communiqué peu après l'émergence des accusations mercredi soir, avant le déclassement des chefs d'accusation jeudi et une perquisition subséquente de sa résidence officielle, Gracie Mansion, par les autorités fédérales.

Cet argument – que le pouvoir politique entraîne souvent des problèmes juridiques – est un claim commun de la part des rares personnes influentes accusées de malversations devant les tribunaux fédéraux.

Un aspect marquant de la troisième campagne de l'ex-président Trump pour la Maison Blanche est sa conviction d'être cible injustement par le Département de la Justice. Trump a promis d'utiliser le DOJ pour poursuivre ses adversaires politiques s'il parvient à remporter un autre mandat à la Maison Blanche en novembre.

Il est intéressant de noter qu'Adams, un démocrate, a été inculpé pour des chefs de corruption par des procureurs du district sud de New York, mais ce fait ne contredit pas nécessairement l'argument de Trump.

De même, la récente condamnation de l'ex-sénateur Bob Menendez, le démocrate du New Jersey, après son deuxième procès pour des chefs de corruption et de pots-de-vin, ne constitue pas une preuve irréfutable non plus. Son premier procès pour des chefs différents s'est soldé par un jury nul et un non-lieu.

Un élément de preuve soutenant l'argument de "chasse aux sorcières" de Trump est le fait que le même bureau qui poursuit Adams et a obtenu une condamnation contre Menendez a décidé de ne pas poursuivre Trump pour avoir violé la loi sur le financement de la campagne avec des paiements en argent liquide à l'actrice porno Stormy Daniels après son départ de la présidence en 2021.

Le procureur de Manhattan Alvin Bragg, un élu, a relancé l'affaire contre Trump en trouvant comment appliquer la loi de l'État aux violations fédérales de financement de campagne. Trump a finalement été reconnu coupable de 34 chefs de faux témoignages et sera condamné fin novembre, après l'élection présidentielle.

Le procureur spécial Jack Smith, nommé par le procureur général Merrick Garland, a finalement poursuivi des inculpations fédérales contre Trump pour avoir tenté de renverser l'élection présidentielle de 2020 et pour avoir mal manipulé des documents classifiés.

Cependant, les deux poursuites fédérales contre Trump ont été mises en suspens devant les tribunaux fédéraux.

Un juge nommé par Trump en Floride a rejeté l'affaire de documents classifiés, convenant avec les avocats de Trump que la nomination de Smith était inconstitutionnelle.

La poursuite pour ingérence électorale a été reportée pendant que la Cour suprême, avec un tiers de ses juges nommés par Trump, prenait son temps pour décider que Trump devait bénéficier d'une exemption spéciale pour les actions entreprises pendant sa présidence.

Smith a ensuite amendé l'acte d'accusation de Trump et déposé un résumé de l'affaire à Washington, DC. Même si le procès de Trump dans cette affaire n'a pas lieu avant le jour de l'élection, le public pourrait avoir un aperçu de l'affaire du gouvernement contre lui avant cela.

En mars, à la suite de la condamnation de Menendez, j'ai mis à jour mon registre en cours des poursuites fédérales contre des officiels élus fédéraux. Cette liste montre une distribution presque égale des poursuites dans tout le pays depuis le début du siècle. La poursuite d'Adams ne serait pas incluse dans cette liste, car il est un officiel municipal. Cependant, la reconnaissance de culpabilité de l'ex-représentant républicain George Santos le serait. L'affaire Santos a été traitée par un bureau différent de l'attorney US à New York.

L'analyste juridique principal de CNN, Elie Honig, un ancien assistant US attorney du district sud de New York, a discuté de la décision de ne pas poursuivre Trump dans son livre. Réagissant aux nouvelles de l'inculpation d'Adams sur CNN mercredi soir, Honig a souligné que le bureau de Manhattan qui poursuit Adams est situé à quelques blocs du bureau du maire à Lower Manhattan et a une histoire de traitement des affaires de corruption ces dernières années.

Le district sud de New York a obtenu une condamnation pour pots-de-vin contre Sheldon Silver, l'ancien chef démocrate de l'Assemblée de l'État de New York, et aussi Dean Skelos, un républicain qui était le leader de la majorité au Sénat de l'État de New York.

“Pour ne pas être trop optimiste à ce sujet, mais le bilan montre que le seul principe unifiant est qu'ils examinent chaque cas individuellement, et c'est que”, a déclaré Honig lors d'une conversation téléphonique.

Cependant, le lancement de la première poursuite contre un maire de New York en fonction ne laisse aucune place à l'erreur, a mis en garde Honig.

“Si vous allez poursuivre le maire de New York en fonction, vous feriez mieux d'être absolutely certain que vous avez la preuve contre lui, parce que si vous n

Lire aussi: