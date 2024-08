- Un autre décès par drogue du fait de la "drogue zombie" fentanyl en Rhénanie du Nord-Westphalie

Le nombre de décès liés aux drogues attribuables à la Fentanyl et à d'autres opioïdes synthétiques a diminué d'environ 60 pour cent en Rhénanie-du-Nord-Westphalie depuis 2015. L'an dernier, il y a eu 28 décès, selon le ministère de l'Intérieur de Düsseldorf en réponse à une question du groupe parlementaire d'État de l'AfD. Après une baisse continue, le nombre a atteint un creux de six décès en 2020, mais a depuis augmenté à nouveau.

Les opioïdes synthétiques comme la Fentanyl sont 100 fois plus mortels que l'héroïne. Aussi peu que 2 milligrammes de Fentanyl peuvent être fatals, comparativement à 200 milligrammes d'héroïne. Selon le commissaire fédéral aux stupéfiants, environ 100 000 personnes aux États-Unis meurent chaque année des effets de la consommation d'opioïdes synthétiques, en particulier la Fentanyl. Dans un rapport au comité parlementaire, le ministre de l'Intérieur Herbert Reul (CDU) a déclaré plus tôt cette année que l'Office de police criminelle d'État ne s'attend pas à une propagation épidémique de la Fentanyl dans ce pays.

La "drogue des zombies" Fentanyl

La Fentanyl peut être avalée, injectée, sniffée, fumée ou appliquée sous forme de timbre. Elle est extrêmement puissante - même lorsqu'elle est utilisée légalement comme analgésique - mais présente également de hauts risques de modifications de la personnalité, de dépendance et même de mort. En raison des muscles raidis et des mouvements saccadés et de la démarche traînante qui en résultent, elle est souvent appelée la "drogue des zombies".

L'an dernier en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la plupart des décès liés à de telles drogues concernaient des hommes (23) et des personnes ayant la nationalité allemande (21). Globalement, le groupe d'âge supérieur à 40 ans était le plus touché.

Les experts en dépendance recommandent le "contrôle des drogues", permettant aux toxicomanes de tester leur héroïne pour détecter les contaminants mortels. Cependant, cela n'a pas été possible en raison de l'absence de base juridique fédérale, a répondu Reul à l'AfD. "Le gouvernement régional n'a aucune insight fondamental sur l'origine ou les éventuels auteurs impliqués dans la production et le trafic illégal de Fentanyl, également en raison de sa disponibilité légale en tant que médicament", a-t-il ajouté.

