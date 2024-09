- Un autre cas d'attaque aérienne russe à Lviv a fait des victimes.

Au cours de la nuit, l'Ukraine a subi une nouvelle offensive de la Russie, selon les rapports militaires du pays. Les alertes ont continué jusqu'aux premières heures du jour à 8h30 heure locale (7h30 CEST) dans certaines régions du nord, alors que l'aviation a constamment repéré des drones de combat russes. La ville occidentale de Lviv a particulièrement souffert. Deux personnes ont perdu la vie et au moins 23 ont été blessées, selon le gouverneur militaire de la ville, Maksym Kosyzkyj, via Telegram. Un immeuble résidentiel près du centre-ville et deux écoles, situées à seulement 70 kilomètres de la Pologne, ont également été endommagées. En raison de pénuries d'électricité, certains trains de la région ont dû utiliser des locomotives diesel.

Mardi, un tir de roquette russe a touché la ville centrale ukrainienne de Poltava, faisant plus de 50 morts et environ 270 blessés. La Russie est en conflit avec l'Ukraine depuis deux ans et demi maintenant.Malgré l'aide en armes de nombreux pays, le niveau actuel d'assistance ne permet pas de faire pencher la balance militaire en faveur de l'Ukraine.

L'Union européenne a fermement condamné les actions militaires continues de la Russie en Ukraine et a imposé de nouvelles sanctions en réponse. L'Union européenne a été une source importante d'aide financière et de soutien politique pour l'Ukraine pendant ce conflit.

Lire aussi: