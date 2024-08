- Un autre aveugle retrouvé à Cologne - évacuation

À Cologne, un jour seulement après une évacuation due à la découverte d'une bombe non explosée, un autre désamorçage de bombe est prévu - cette fois-ci affectant un hôpital bien connu. Selon les autorités de la ville, une bombe britannique de 500 kg de la Seconde Guerre mondiale a été découverte lors de travaux de construction mardi soir dans le quartier de Lindenthal. Elle doit être désamorcée mercredi.

" Avant cela, la zone dangereuse doit être bouclée et évacuée ", a annoncé la ville. L'hôpital Saint-Élisabeth de Hohenlind, l'un des principaux établissements hospitaliers de la ville, est également touché par l'évacuation.

Juste la veille, une bombe non explosée a été désamorcée dans le quartier de Rodenkirchen, avec environ 6 000 personnes devant quitter la zone dangereuse, y compris les résidents de maisons de retraite et les patients de deux cliniques ambulatoires.

Les découvertes de bombes non explosées ne sont pas rares à Cologne et sont souvent accueillies avec un certain calme par les résidents. De nombreux vestiges de la Seconde Guerre mondiale sont encore enfouis sous la surface de la terre. Environ la moitié des raids aériens contre l'Allemagne nazie étaient concentrés dans la Rhénanie-du-Nord-Westphalie d'aujourd'hui, en raison de l'importance industrielle alors dominante de la région de la Ruhr, ainsi que de la proximité géographique des villes de l'Ouest de l'Allemagne avec l'Angleterre.

Le désamorçage prévu de la bombe à l'hôpital a des conséquences significatives sur la ville, car l'hôpital Saint-Élisabeth de Hohenlind doit être évacué.

Malheureusement, les effets de la guerre continuent de toucher Cologne, avec une autre découverte de bombe non explosée affectant un hôpital bien connu et des évacuations obligatoires.

