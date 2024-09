- Un automobiliste ivre déclenche une collision, provoquant l'engloutissement du véhicule par les flammes.

Initiallement, un véhicule a été repéré effectuant des boucles étranges sur un parking, prétendument dans le district de Hohenlohe. Par la suite, cette voiture a plongé dans un fossé et a heurté un arbre. Les autorités ont confirmé que cet incident s'est produit à Mulfingen. Après l'accident, le véhicule a pris feu et a été totally détruit. Heureusement, le conducteur de 36 ans et les deux passagers à bord ont pu sortir indemnes du véhicule. Des enquêtes ultérieures ont révélé que le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et avait un mandat d'arrêt contre lui. De plus, il devait régler une amende en suspens. Un témoin préoccupé a alerté la police au sujet des mouvements circulaires inhabituels sur le parking.

