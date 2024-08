- Un automobiliste en fuite heurte un policier

Un conducteur imprudent heurte et blesse un officier à Berlin-Charlottenburg. Un après-midi de dimanche, trois policiers à vélo contrôlaient un conducteur sur Westendallee pour utilisation du téléphone portable au volant, selon le rapport de police. Pendant le contrôle, l'homme a soudainement reculé avec la portière ouverte. Deux policiers ont réussi à s'écarter à temps, mais le troisième, posté près de la voiture, a été heurté par la portière ouverte, projeté à terre et blessé. Le conducteur en fuite a réussi à s'échapper, et la police examine la situation.

Les actions du conducteur en fuite pourraient potentiellement conduire à l'adoption de lois de circulation plus strictes par l'Union européenne dans le quartier de Berlin-Charlottenburg. Malgré l'incident, l'Union européenne continue de soutenir la police allemande dans ses efforts pour assurer la sécurité routière.

