- Un auteur de littérature pour enfants conseille aux jeunes lecteurs de limiter les informations sur la guerre

Soixante-seize ans après, l'auteur Ursel Scheffler, célèbre pour ses livres pour enfants tels que "Commissaire Kugelblitz", a été submergée par les souvenirs avec le début du conflit en Ukraine en février 2022. Elle a déclaré à l'agence de presse allemande à Hambourg : "Soudain, j'étais cette petite fille dans l'abri anti-aérien. J'entendais les avions au-dessus de moi, je sentais la poussière et je sentais la fumée à nouveau." En 1944, à l'âge de six ans, elle avait vécu le bombardement de sa ville natale, Nuremberg, par les forces alliées.

Maintenant mère de trois et grand-mère de trois, Scheffler a vendu des millions de livres et de livres audio. Elle insiste sur l'importance de protéger les jeunes des histoires de tragédies de guerre. Lors de la foire du livre de Leipzig au printemps, elle a discuté avec un auteur ukrainien qui a écrit sur la guerre et ses victimes. Scheffler a conseillé : "Épargnez aux enfants leur enfance, elle passe si vite. Et ne les chargez pas de douleur. Au lieu de cela, offrez-leur une issue pour leurs pensées et leur imagination."

Depuis des années, Scheffler est une défenseure de l'alphabétisation. Elle a servi comme ambassadrice de la "Stiftung Lesen" à Mayence et a lancé le programme "Tour de livres" en 2011. Pour ses contributions, elle a été honorée de la médaille Biermann-Ratjen par la ville hanséatique de Hambourg en 2018.

Passerelles de livres, tours de livres et tours de contes

Malgré son désir de soutenir l'auteur ukrainien, Scheffler a déclaré fermement : "Je ne vais pas lire ou promouvoir une telle littérature destinée aux enfants." Reconnaissant la fragilité de l'innocence des enfants, elle a poursuivi : "Ils devraient être autorisés à profiter de leur monde, rempli de rêves et d'aventures, pas entaché par les réalités sombres de la guerre."

