Un attaquant renommé dit au revoir au sport, en pleurant en public.

Adieux larmoyants : Le footballeur légendaire uruguayen Luis Suárez prend congé de l'équipe nationale. Les émotions sont à leur comble, les voix vacillent. Cependant, la retraite du football pour le joueur de 37 ans n'est pas immédiate.

Un dernier match, et le footballeur uruguayen renommé Luis Suárez mettra un point final à son parcours en équipe nationale. Le joueur de 37 ans a annoncé sa retraite de La Celeste avec émotion, et jouera son 143e match international contre le Paraguay vendredi à Montevideo.

"C'est difficile pour moi de l'admettre, mais ce sera mon dernier match avec l'équipe nationale. J'y ai beaucoup réfléchi, et maintenant me semble être le bon moment", a révélé "El Pistolero" sa décision. "J'ai tout donné pour l'équipe nationale", a-t-il déclaré, la voix tremblante. "Mais je suis âgé de 37 ans et la prochaine Coupe du monde est encore loin."

Depuis 2007, l'attaquant a inscrit 69 buts, lui valant le titre de meilleur buteur de l'histoire de l'équipe uruguayenne. Son plus grand fait d'armes est en 2011, lors de la Copa América. Cependant, son comportement en dehors du terrain a souvent fait la une des journaux. Famous, il a mordu le défenseur italien Giorgio Chiellini lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, entraînant une suspension internationale de neuf matchs.

Jouant toujours aux côtés de Messi

Suárez a récemment été confronté à des problèmes de genou, ce qui explique pourquoi il était remplaçant pour la dernière sensation, Darwin Núñez de Liverpool FC, lors de la Copa América. Cependant, sa retraite de son club Inter Miami prendra encore un peu de temps. Là-bas, il partage le terrain avec la star argentine du football Lionel Messi, avec qui il partage également une amitié en dehors du terrain.

"Je vais continuer à profiter du football pendant un peu plus longtemps", a déclaré Suárez, écartant une carrière d'entraîneur ("Je ne veux pas, je ne le ferai pas"). En équipe nationale, Suárez s'est fait un nom avec une quatrième place à la Coupe du monde 2010, et en tant que buteur aux Pays-Bas avec Ajax Amsterdam, en Angleterre avec Liverpool FC, et en Espagne avec FC Barcelona.

Après avoir annoncé sa retraite de l'équipe nationale, la légende du football uruguayen Luis Suárez est prêt à jouer son dernier match pour La Celeste contre le Paraguay. Malgré sa retraite du football international, Suárez continue de jouer aux côtés de la star argentine du football Lionel Messi dans son club Inter Miami.

Lire aussi: