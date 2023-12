Un athlète prometteur, un pompier volontaire, un universitaire renommé. Les Tchèques pleurent les 14 personnes tuées lors de la fusillade dans une université

Parmi les victimes, on compte plusieurs jeunes étudiants, un professeur apprécié et un chef de département respecté.

Le gouvernement a ordonné la mise en berne des drapeaux et a déclaré qu'une minute de silence serait observée à midi dans tout le pays.

Selon le premier ministre tchèque, Petr Fiala, les cloches sonneront dans tout le pays en hommage aux victimes de l'attentat.

Ce pays d'Europe centrale de 10 millions d'habitants a été plongé dans le choc et l'horreur après qu'un tireur a ouvert le feu à l'École des arts de l'université, jeudi, lors de ce qui était censé être l'avant-dernier jour de cours avant les vacances de Noël.

Au total, 14 victimes ont été tuées : 13 ont été retrouvées mortes sur les lieux, décrits par plusieurs fonctionnaires de police de longue date comme le site le plus horrible qu'ils aient vu. Une autre victime est décédée après avoir été transportée à l'hôpital. Le tireur s'est suicidé.

Alors que les Tchèques continuent à se débattre avec l'ampleur de la tragédie - les fusillades de masse sont rares, mais pas inconnues dans le pays - les récits des personnes assassinées lors de l'attaque sont révélés.

Le département de musicologie de l'école a annoncé vendredi que sa directrice, Lenka Hlávková, était l'une des victimes de la fusillade.

Mme Hlávková était une experte renommée de la culture musicale de l'Europe centrale médiévale et le département a déclaré dans un communiqué que sa mort était une nouvelle "extrêmement cruelle".

Un message publié sur la page Facebook officielle du département d'études germaniques de l'université indique que l'un de ses professeurs, Jan Dlask, a également été tué dans l'attentat.

La déclaration décrit Dlask comme "un ami, un camarade de classe et une personne merveilleuse et gentille, un expert en littérature finlandaise et fenno-suédoise".

Lidové Noviny, un quotidien national tchèque, a déclaré dans un communiqué que l'une de ses employées, Lucie Špindlerová, correctrice et étudiante en première année de langue tchèque et d'études sur les sourds, avait été tuée dans l'attentat.

Une photo de Lucie Špindlerová publiée par le journal montre une jeune femme souriante posant avec un grand chapeau et sentant des fleurs épanouies.

Le journal a déclaré que Mme Špindlerová était "une collègue et, surtout, une amie" et que sa mort était "une nouvelle extrêmement douloureuse".

Magdaléna Křístková, une autre étudiante en langues et en surdité, a également été tuée, selon une déclaration publiée par les autorités de sa ville natale de Roztoky.

Le communiqué indique qu'elle était un membre actif de la communauté, participant à des événements municipaux et à un club de camping pour enfants.

"Joyeuse, gentille, incroyablement talentueuse et créative, Majda n'est plus parmi nous et elle nous manquera énormément", a déclaré le communiqué, se référant à Křístková par son petit nom.

La Fédération tchèque d'athlétisme a annoncé que la lanceuse de poids Klára Holcová, âgée de 20 ans, figurait également parmi les victimes de l'attentat.

La fédération a décrit Klára Holcová comme une jeune athlète "prometteuse" qui avait remporté neuf médailles lors de divers championnats tchèques et représenté la République tchèque lors de rencontres internationales d'athlétisme.

Mme Holcová étudiait les études tchèques et les sciences archivistiques à l'université, a déclaré la fédération, ajoutant que la nouvelle de sa mort était "bouleversante". Une photo jointe à la déclaration montre Holcová en tenue nationale tchèque, participant à une compétition.

Le corps des pompiers volontaires de Velichovky, un village du nord de la Bohême, a déclaré qu'une de ses membres, Aneta Richterová, avait également été tuée dans l'attaque.

Une déclaration sur la page Facebook de la brigade décrit Aneta Richterová comme "une fille et une sœur bien-aimée, une amie souriante et toujours sincère".

Alors que la police tchèque commençait à enquêter sur l'attentat, il est apparu que le tireur était très probablement responsable de trois autres meurtres avant de se lancer dans son carnage à Prague.

Le corps d'un homme, identifié plus tard comme le père du tireur, a été retrouvé au domicile de la famille à Hostouň peu après que la police a reçu les premières informations sur le tireur.

Plus tard dans la journée de jeudi, la police a également établi un lien entre le tueur et le double meurtre d'un homme et de son bébé de deux mois dans la banlieue de Prague la semaine dernière. Vendredi, la police a déclaré que l'arme utilisée lors de cette attaque avait été retrouvée au domicile du tireur.

