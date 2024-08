Un athlète des CrossFit Games meurt lors d'une compétition au lac du Texas.

L'athlète décédé était Lakar Dukic, 28 ans, originaire de Serbie, selon les registres du bureau du médecin légiste du comté de Tarrant. La cause du décès n'était pas mentionnée jeudi après-midi.

La police présente à l'événement de Fort Worth a reçu un appel peu avant 7 heures concernant un concurrent qui "avait été vu pour la dernière fois dans l'eau et... n'est pas remonté à la surface", et cette personne a finalement été déclarée morte sur les lieux, a indiqué la police de Fort Worth.

"Nos pensées sont avec la famille, les amis et les fellow athlètes de Lazar", a déclaré CrossFit Games sur X. "Par respect pour la famille et en coopération avec le département de police de Fort Worth, nous partagerons des mises à jour lorsque cela sera possible."

La partie natation de 800 mètres de l'événement du jeudi matin s'est déroulée au lac Marine Creek Lake, après que les athlètes aient participé à une course de 3,5 miles, selon CrossFit. Les événements restant prévus pour jeudi ont été annulés, ont indiqué ses organisateurs, ajoutant qu'ils réévaluera plus tard dans la journée pour déterminer si l'itinéraire des trois prochains jours de la compétition se déroulera comme prévu.

CrossFit Games est un événement de quatre jours qui attire des athlètes du monde entier et est considéré comme l ultimate test de capacité physique.

Au cours d'une conférence de presse, le PDG de CrossFit Don Faul a déclaré se sentir "dévasté" par cette tragédie et a déclaré que l'entreprise de fitness "faisait tout ce qui était en notre pouvoir pendant cette période tragique pour soutenir la famille et notre communauté.

"Une planification approfondie" est impliquée dans chaque compétition de CrossFit Games, y compris un plan de sécurité documenté avec du personnel sur place tout au long de l'événement, a déclaré Faul. Les détails autour du processus de planification et d'exécution de l'événement feront partie de l'enquête sur l'incident de jeudi, a-t-il déclaré.

Un athlète connu pour sa "bonté, son humour et son naturel soutien"

Dukic a été déclaré mort à 10h24, selon le bureau du médecin légiste.

Les circonstances de l'incident sont en cours d'enquête et les détectives de la brigade criminelle ont été informés de l'affaire, a indiqué la police.

CrossFit a déclaré jeudi qu'il "coopérait pleinement avec les autorités et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour soutenir la famille à ce moment-là".

Le département des pompiers de Fort Worth est intervenu sur les lieux après l'appel au 911 strictement en tant que "ressource de recherche et sauvetage", a déclaré le porte-parole du département Craig Trojacek lors de la conférence de presse.

"Nous avons envoyé nos équipes de plongeurs, nous avons envoyé nos enquêteurs en incendie avec leurs drones, essayant d'aider à localiser la personne portée disparue", a déclaré Trojacek. "Nous avons finalement pu sortir le corps de l'eau un peu plus d'une heure après avoir mis notre premier plongeur dans l'eau."

Une unité de police criminelle est venue sur les lieux après que le corps de l'athlète ait été récupéré, a déclaré le sergent Lee Wagner de la police de Fort Worth.

"C'était une journée terrible pour tout le monde qui a participé à ces événements, et cela nous brise le cœur de voir tout le monde pleurer pour ce qui s'est passé aujourd'hui", a déclaré Wagner lors de la conférence de presse.

La marque de boisson énergisante FITAID a publié sur Facebook que Dukic était un "membre bien-aimé de notre équipe et a été comme de la famille ces dernières années.

"Nos cœurs sont brisés", peut-on lire dans le message.

Une collecte de fonds GoFundMe a été organisée par FITAID pour la famille de Dukic. L'athlète était "connu pour sa bonté, son humour et son naturel soutien", peut-on lire sur la page de la collecte de fonds.

"Après des années de passion pour jouer au water-polo dans son pays natal la Serbie, sa participation aux CrossFit Games 2021 a marqué le début d'une carrière remarquable. Il partageait un lien spécial avec son frère Luka, l'initiant à CrossFit et le guidant tout au long du chemin", peut-on lire dans le communiqué de la collecte de fonds.

Cole Learn, un athlète des CrossFit Games qui a été témoin de l'incident, a déclaré à CNN affilié WFAA qu'il était "absolument dévasté" par la mort de Dukic.

"Je ne sais pas quoi penser - presque en état de déni", a déclaré Learn, d'Ontario, au Canada.

Learn a déclaré avoir fond en larmes, sous le choc de la mort de son fellow athlète.

"Je l'ai vu commencer à se débattre (dans l'eau), il a commencé à faire de petits tours et il essayait de sortir la tête de l'eau. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à crier au sauveteur qu'il avait besoin d'aide et en quelques secondes, il était sous l'eau et il n'est jamais remonté", a déclaré Learn à WFAA.

Learn a déclaré à WFAA que voir le frère de Dukic, qui concourait également aux CrossFit Games, "courir le long des lignes de côté en cherchant

