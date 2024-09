Un athlète de renom propose de laisser une médaille olympique volée à un voleur de médailles dans son testament après son rétablissement.

En 1988, lors des Jeux olympiques d'été à Séoul, en Corée du Sud, Csongradi, alors âgé de 65 ans, a remporté l'or olympique dans l'épreuve masculine de l'épée par équipe.

Cependant, le bien le plus précieux de sa vie lui a été arraché lorsque sa maison a été cambriolée le soir du 10 septembre, alors qu'il dormait profondément.

"Je n'ai pas pu me détendre et célébrer ces deux dernières semaines à cause des rappels constants de ma médaille olympique volée", a révélé Csongradi au site du portail sportif hongrois.

"Je donnerais tout à ce voyou, mais tout ce que je demande, c'est qu'il rende ce bibelot sans valeur qui ne signifie rien pour lui. Laissez-le simplement dans la boîte aux lettres, et considérez-le. Si vous le souhaitez, selon ma volonté, rien de tout cela n'ira dans un musée ; je le laisserai plutôt à lui."

Csongradi a déclaré que la médaille était soigneusement rangée dans un placard. Il a poursuivi : "Il aurait pu prendre d'autres objets de valeur, mais il n'y a aucune explication au fait qu'il se soit concentré uniquement sur cette médaille. Il a même touché de nombreux objets, laissant plusieurs empreintes digitales, mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de les identifier. Je ne sais pas comment faire passer le message : je ne veux pas lui faire de mal... nous pouvons certainement négocier."

Malgré son succès olympique en escrime, l'enthousiasme de Csongradi pour d'autres sports n'a jamais faibli. En évoquant l'incident, Csongradi a exprimé l'espoir que le voleur pourrait revenir pour regarder les événements qu'il aimait, en particulier les sports.

