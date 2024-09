- Un athlète de football professionnel subit une blessure à la poitrine lors d'un cambriolage armé.

Ricky Pearson, star du football de San Francisco et membre des 49ers, aurait été touché par balle lors d'une tentative de cambriolage, selon son équipe de la NFL. Le jeune homme de 23 ans se trouve dans un état grave mais stable, ont indiqué les 49ers. Pearson a été touché par une balle dans la poitrine.

L'arrestation du tireur a été confirmée par la maire de San Francisco, London Breed, sur Twitter. Elle a adressé ses sympathies à Pearson et à ses proches. Un de ses coéquipiers, Deebo Samuel, a partagé sur les réseaux sociaux : "Il va bien. Louanges au ciel !!!"

Pearson enfile le maillot des San Francisco 49ers

Au cours du repêchage de la NFL en avril, Pearson a été sélectionné par les 49ers au premier tour. During the draft, teams acquire the rights to promising young talents. Après avoir récupéré de ses blessures, Pearson a repris l'entraînement cette semaine. La saison régulière de la NFL commence la semaine prochaine.

La sélection de Pearson lors du repêchage de la NFL par les San Francisco 49ers a marqué un moment important dans sa carrière de footballeur. Despite facing a challenging situation, Pearson est censé rejoindre ses coéquipiers sur le terrain lorsque la saison régulière de la NFL débutera pour les San Francisco 49ers.

