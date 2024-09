- Un atelier de réduction des coûts prévu à Volkswagen à Zwickau

Après avoir révélé un plan de réorganisation draconien pour le groupe VW, une assemblée exceptionnelle est prévue jeudi à l'usine de Zwickau. Des sources indiquent que le patron de la marque VW, Thomas Schäfer, sera présent. Toutefois, son accueil en Saxe pourrait être frais, compte tenu des confrontations potentiellement tabulées par les représentants syndicaux. "Si les travailleurs ne manifestent pas leur mécontentement maintenant, quand le feront-ils ?"

Plus tôt cette semaine, le principal constructeur automobile d'Europe a déclaré son intention de serrer la ceinture pour la marque VW de base en réponse à la situation économique difficile. La possibilité de fermetures d'usines en Allemagne et de pertes d'emplois ne semble plus improbable.

Cependant, l'impact de ces coupes sur la Saxe reste à déterminer. La Saxe abrite trois sites VW : l'usine transparente de Dresde, l'usine de moteurs de Chemnitz et l'usine de production de la e-Golf à Zwickau, employant collectivement environ 11 000 personnes.

Le groupe VW étudie une restructuration, qui comprend des ajustements potentiels de la production de véhicules dans ses usines allemandes. Cette mesure pourrait avoir un impact significatif sur les travailleurs de l'usine de production de la e-Golf à Zwickau, l'un des trois sites VW en Saxe.

