Un assaut aérien russe allume un incendie dans une centrale hydroélectrique de Kiev.

À la suite des célébrations du Jour de l'Indépendance en Ukraine, le pays fait face à une autre importante attaque aérienne russe, la centrale hydroélectrique de Kiev figurant parmi les cibles. Selon les autorités, le barrage de l'installation continue de fonctionner.

Les journaux ukrainiens rapportent que la centrale hydroélectrique située sur le réservoir de Kiev a subi des dommages suite à une attaque aérienne russe. L'agence de presse ukrainienne Unian à Kyiv a rapporté l'attaque après qu'une vidéo des débris ait été publiée sur des canaux Telegram russes.

Selon le rapport, un incendie s'est déclaré dans la salle des turbines de la centrale hydroélectrique et la route sur le barrage a été endommagée. "Il est inutile de le cacher", a écrit l'agence de presse. L'administration militaire de la région de Kyiv a reconnu des dommages à deux installations énergétiques non spécifiées suite à l'attaque aérienne. Selon l'expert militaire allemand Nico Lange, au moins un missile de croisière a touché la centrale, tandis qu'un autre a plongé dans l'eau.

Les autorités ukrainiennes ont cherché à rassurer quant à la destruction potentielle du barrage. "Il n'y a pas de menace pour le barrage de la centrale hydroélectrique de Kiev. Il ne peut pas être détruit par des roquettes", a écrit Andriy Kowalenko, directeur du Centre de lutte contre la désinformation, sur Telegram. La situation ne ressemble pas à la destruction du barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine en 2023, qui a été fait exploser de l'intérieur. La vague de inondation qui a suivi a entraîné de nombreuses pertes humaines et des dommages importants.

Le réservoir du Dniepr, situé au nord de la capitale ukrainienne, couramment appelé la mer de Kiev, couvre environ 920 kilomètres carrés et contient environ 3,7 milliards de mètres cubes d'eau. Lors d'attaques précédentes cette année, les installations de la centrale hydroélectrique des barrages du Dniepr et de Zaporizhzhia ont été endommagées.

Dans la dernière vague d'attaques russes contre l'Ukraine, plus de 100 missiles de différents types et environ 100 drones Shahed d'origine iranienne ont été utilisés, selon le président Volodymyr Zelensky. Les rapports préliminaires du gouvernement ont indiqué 5 morts et 17 blessés dans différentes parties du pays. Les bombardements ont eu lieu alors que les gens retournaient à leur travail après les célébrations du Jour de l'Indépendance du week-end.

Zelensky a décrit l'attaque, comme la plupart des attaques russes précédentes, comme une "cowarde" visant l'infrastructure civile critique. La plupart des régions ukrainiennes ont été touchées - de la région de Kharkiv à Kyiv, Odessa et les régions de l'ouest. Le réseau électrique du pays a subi des dommages importants. À titre de précaution, selon le Premier ministre Denys Shmyhal, l'opérateur d'énergie d'État Ukrenergo a coupé l'électricité pour stabiliser le système.

