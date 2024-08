- Un assaillant armé de couteau sur l'A7 arrêté par une balle dans la jambe.

Un conducteur qui a menacé des policiers sur l'A7 près de Neumünster avec un couteau n'a été arrêté qu'après avoir été touché à la jambe. Le conducteur de 55 ans avait conduit de manière erratique sur toutes les voies et "faisait le fou" lundi après-midi, selon un porte-parole de la police. Son véhicule a ensuite fait un tonneau et s'est retrouvé sur le toit. Le comportement a également été témoin par deux unités en civil qui se trouvaient à proximité.

Lorsque les officiers ont essayé d'aider le conducteur, il aurait sorti la tête par la fenêtre de la voiture et s'est approché d'eux avec un grand couteau. Les officiers ont alors tiré deux coups de semonce, mais l'homme a continué à avancer, les poussant à l'arrêter avec un coup visant la cuisse.

L'homme a ensuite été transporté à l'hôpital, où sa vie n'était pas en danger. L'A7 a été temporairement fermée dans les deux sens entre les sorties Neumünster Nord et Neumünster-Mitte. D'autres détails n'étaient pas immédiatement disponibles.

L'incident sur l'A7 près de Neumünster a été classé comme un cas d'agression grave et de crime potentiel en raison du comportement menaçant du conducteur avec un couteau. Despite being injured, the man was charged with attempting to assault police officers with a deadly weapon.

