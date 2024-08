- Un assaillant armé de couteau sur l'A7 arrêté par une balle dans la jambe.

Un Incident sur l'A7 près de Neumünster

Un conducteur qui a menacé des policiers sur l'A7 près de Neumünster avec un couteau a finalement été arrêté après avoir été touché à la jambe par un tir. Le conducteur de 55 ans avait conduit de manière erratique sur toutes les voies aux environs de midi, "faisant le sauvage", selon un porte-parole de la police. Les témoins ont rapporté qu'il roulait en zigzag et à grande vitesse sur les trois voies. Deux voitures de police non marquées se dirigeaient dans la même direction sur l'A7 à ce moment-là. Avant qu'ils puissent arrêter le conducteur de 55 ans, il avait prétendument renversé sa voiture et s'était retrouvé sur le toit.

Le Tir d'Avertissement Échec

Une des voitures de patrouille a alors arrêté la circulation suivante. Les deux officiers de l'autre voiture ont essayé d'aider l'homme. Il aurait sorti sa tête par la fenêtre de la voiture et serait monté sur la route. Lorsque les officiers se sont identifiés, le conducteur de 55 ans aurait prétendument tourné vers eux et les aurait menacés avec un grand couteau. Il n'a pas obéi aux ordres de lâcher le couteau, ni n'a été découragé par un tir d'avertissement dans l'air, selon la police. Comme l'homme continuait à s'approcher des officiers avec le couteau, un tir ciblé a été tiré sur sa cuisse.

Mobile du Comportement Inconnu

Il est tombé à terre et a été arrêté. Il a été transporté à l'hôpital, où sa vie n'était pas en danger, selon la police. Le mobile du comportement du conducteur de 55 ans est toujours en cours d'enquête. Il n'a pas pu être interrogé jusqu'en fin d'après-midi.

L'A7 a été complètement fermée entre les sorties Neumünster Nord et Neumünster-Mitte dans le sens sud pendant plusieurs heures, entraînant des retards importants dans la circulation.

