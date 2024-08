- Un assaillant armé de couteau sur l'A7 arrêté par une balle dans la jambe.

Un conducteur a causé un accident sur l'A7 près de Neumünster, a menacé des policiers avec un couteau et n'a été arrêté qu'après avoir été touché à la jambe. Le quinquagénaire avait conduit de manière erratique sur toutes les voies et "faisait le sauvage" aux alentours de midi, selon un porte-parole de la police du Schleswig-Holstein. Son véhicule a ensuite fait un tonneau et s'est arrêté sur le toit. Son comportement a également été observé par deux officiers en civil qui se trouvaient à proximité.

Lorsque les officiers ont essayé d'aider le conducteur, il aurait grimpé par la fenêtre de la voiture et se serait approché d'eux avec un long couteau. Les officiers ont alors tiré deux coups de semonce, mais cela n'a pas arrêté l'agresseur, qui a continué à avancer sur la police avec le couteau. Ils ont alors tiré dans sa cuisse pour le maîtriser.

L'homme a été transporté à l'hôpital, où son état de santé n'était pas préoccupant. L'A7 a été temporairement fermée dans les deux sens entre les sorties Neumünster Nord et Neumünster-Mitte. D'autres détails n'étaient pas immédiatement disponibles.

Le conducteur, qui a semé le chaos sur l'A7 près de Neumünster, est originaire d'Allemagne. Malgré avoir été touché à la jambe, il a continué à représenter une menace pour les policiers allemands.

