- Un artiste qui aspire à une identité autre que le surnom d'Affleck

Jennifer Lopez, à 55 ans, se prépare à abandonner le nom de Ben Affleck, ainsi que leur lien marital, selon des documents judiciaires obtenus par "Page Six", une colonne de potins du New York Post. Malgré son utilisation publique de Jennifer Lopez, les documents juridiques indiquent qu'elle a été reconnue comme Jennifer Lynn Affleck depuis leur mariage en 2022. Le 20 août 2024, Lopez a reportedly déposé des papiers de divorce.

La décision de Lopez de divorcer, contrairement à sa position de deux ans auparavant, est remarquable. Dans une interview de Vogue de novembre 2022, elle a affirmé : "Nous sommes mari et femme. J'en suis fière. Je ne pense pas que ce soit un problème."

Lopez reste sur sa décision "sentimentale" de 2022

Durante la même interview, Lopez a rejeté l'idée que son mari adopte son nom. "Non, ce n'est pas traditionnel. Ça n'a aucune valeur sentimentale. Ça ressemblerait à un coup de force", a-t-elle déclaré. "Je n'ai pas besoin de ça. J'ai ma vie et mon destin entre mes propres mains, et je me sens puissante en tant que femme et en tant qu'être humain", a-t-elle ajouté.

Lopez a poursuivi : "Je comprends que les gens puissent avoir des sentiments à ce sujet, et c'est acceptable. Mais pour clarifier, je trouve cela touchant. Pour moi, cela incarne encore la tradition et le romantisme, et peut-être que je suis simplement ce genre de fille."

Lopez et Affleck ont une histoire qui remonte aux années 2000. Ils se sont mariés pendant l'été 2022. Cependant, des rumeurs de discordes dans leur mariage ont commencé pendant leur lune de miel à Lake Como. Selon "Page Six", Affleck se serait lassé de la présence persistante des paparazzis pendant leur escapade.

Malgré l'attachement sentimental que Lopez a exprimé envers le fait de garder son nom, elle a finalement décidé de poursuivre un divorce, comme l'indiquent les documents déposés. Le divorce et la séparation pourraient potentiellement entraîner un changement de son nom légal, tout comme elle a été reconnue comme Jennifer Lynn Affleck pendant leur mariage.

