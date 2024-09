"Petit contretemps de santé" pour Brian May

- Un artiste musical souffre d'un accident vasculaire cérébral

Dans un récent post Instagram, le musicien de 77 ans partage un "petit contretemps de santé" avec son public. Il révèle avoir subi un léger accident vasculaire cérébral il y a environ une semaine, mentionnant une perte de contrôle de son bras gauche et ayant momentanément craint de ne jamais plus jouer de la guitare. Cependant, restant visiblement optimiste, il le considère comme un petit accroc à sa santé.

Le vétéran de la musique rock semble composé dans la vidéo, déclarant se sentir bien et prêt à jouer de la guitare à nouveau après son séjour à l'hôpital en Angleterre. Malgré les recommandations de rester chez soi, éviter les activités en plein air et prendre les choses tranquillement, il est reconnaissant pour les soins exceptionnels qu'il a reçus des professionnels de la santé.

May a eu une rencontre rapprochée avec une crise cardiaque il y a quelques années, où trois de ses artères cardiaques étaient bouchées. Il a admis avoir été "très proche de la mort" à l'époque et a exprimé sa gratitude pour les trois stents insérés pendant sa récupération sur Instagram à nouveau.

Co-fondateur du célèbre groupe de rock Queen aux côtés de Freddie Mercury (1946-1991) et du batteur Roger Taylor (aussi 75) au début des années 70, May est reconnu comme l'un des meilleurs guitaristes de l'histoire du rock. Après le décès de Mercury en 1991, le groupe a continué sous une nouvelle direction.

