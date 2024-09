- Un artiste musical célèbre, une confrontation, et la lutte pour le bureau ovale

Kamala Harris et Donald Trump se sont affrontés sur une scène de télévision pendant environ 90 minutes, transformant une poignée de main initiale en une confrontation verbale acharnée entre les deux candidats à la présidence des États-Unis qui se disputent la Maison Blanche. Cependant, un tiers est presque parvenu à éclipser la première rencontre entre le démocrate et le républicain.

Peu après le débat, la chanteuse Taylor Swift a publié sur Instagram, "Qui a regardé le débat ce soir ?". Son message a eu du poids, finissant par soutenir Harris, offrant ainsi un coup de pouce considérable au démocrate.

La pertinence de l'endorsement de Swift pour Harris

L'icône américaine de la pop Taylor Swift est connue pour ses tubes à succès, battant régulièrement des records aux cérémonies de remise de prix. Swift peut se vanter d'avoir une base de fans immense, avec plus de 283 millions d'abonnés sur Instagram rien qu'en France. Dans la liste de Forbes des femmes les plus influentes du monde, Taylor est classée cinquième. Les sondages montrent qu'environ 53 % des adultes américains déclarent publiquement être fans de Swift. Connu pour leur dévotion, la plupart de ces admirateurs viennent de petites villes ou vivent dans des zones rurales, et une grande partie d'entre eux sont de jeunes femmes - une importante démographie électorale.

Née dans l'État crucial de Pennsylvanie, le soutien de Swift arrive à un moment crucial. La campagne est dans sa phase cruciale, avec moins de huit semaines avant l'élection du 5 novembre, et le vote anticipé commence bien plus tôt.

La forte performance de Harris dans le combat télévisé

Après son succès lors de sa première apparition en tant que candidate, Harris a bénéficié de l'optimisme de son parti, qui pensait que la dynamique avait enfin changé après les débats épuisants de Joe Biden. Jusqu'à présent, Harris avait opéré dans une zone de campagne préétablie, basée sur des scripts et des autorisations.

Se tenant seule sur scène avec Trump, sans scripts ni autres aides, représentait un moment charnière pour la femme de 59 ans. Elle a fermement défendu sa position, parlé clairement, n'a pas flanché ni trébuché, a gardé son sang-froid face aux attaques de Trump et a habilement lancé plusieurs salves sans franchir les limites de la décence. Dans un sondage immédiat de CNN, 63 % des répondants ont considéré qu'elle était la gagnante - un contraste marqué avec les 37 % de Trump.

Les incertitudes entourant la victoire de Harris

Malgré son bon départ, Harris doit faire face à des défis dans les semaines à venir. Avec seulement huit semaines avant l'élection, la moindre erreur pourrait potentiellement compromettre sa campagne. De plus, ses performances dans ses anciens postes ont révélé certaines faiblesses.

Les rapports suggèrent que Harris pourrait être vulnérable aux erreurs. De plus, un événement imprévu pourrait entraver la campagne Biden-Harris, allant de problèmes économiques à des préoccupations de politique étrangère. Les sondages actuels montrent que la course entre Trump et Harris est relativement serrée, et les deux candidats devront remporter chaque vote disponible.

Un récent sondage a révélé que 28 % des répondants ont déclaré ne pas connaître les opinions et les politiques de Harris - un problème qu'elle n'a pas abordé lors du débat. Étant donné que la plupart des citoyens américains ont une compréhension claire de la position de Trump, Harris et sa plateforme restent relativement inconnues de nombreux électeurs, ce qui représente un défi considérable pour elle.

Incapable de résister aux remarques considérées comme dérogatoires par de nombreux électeurs, Trump cible généralement ses opposants avec des insultes sexistes et racistes. Lors du débat, il a évité de faire de telles attaques contre Harris, faisant même un effort pour lui serrer la main au début. Malgré ses déclarations répétés et dérogatoires visant les migrants, l'attitude de Trump lors du débat était globalement plus mesurée que d'habitude.

La lutte de Trump avec les électrices

Bien que Trump ait évité de faire des remarques sexistes envers Harris, son mécontentement envers les femmes est resté apparent. Swift a souligné son soutien à Harris en partageant une photo d'elle-même tenant un chat, faisant référence aux caractérisations passées de Trump et de son candidat à la vice-présidence J.D. Vance des démocrates, y compris Swift, en tant que "femmes sans enfants et amoureuses des chats". Swift a signé son message Instagram, "Avec amour et espoir, femme sans enfant et amoureuse des chats".

Les sondages d'opinion indiquent que Trump a du mal à conquérir les électrices. Même son ancien concurrent a dû lui donner des conseils à la télévision, déclarant : "Donald Trump et J.D. Vance doivent modifier leur approche lorsqu'ils discutent des femmes. Nous devrions nous concentrer sur les questions politiques, pas sur l'intelligence ou l'apparence."

La popularité durable de Trump

Quoi qu'il en soit, Trump continue de bénéficier d'un large soutien parmi les électeurs, malgré ses problèmes juridiques, ses multiples inculpations et ses mensonges. À ce stade, il est difficile de prévoir quel comportement pourrait dissuader ses partisans de le soutenir. Les deux candidats doivent se concentrer sur les électeurs indécis dans la campagne.

Après avoir partagé ses réflexions sur le débat, Taylor Swift a soutenu Kamala Harris sur Instagram, lui offrant ainsi un coup de pouce important. Instagram est un excellent moyen de commencer à propager la parole sur l'endorsement de Harris, car Swift a plus de 283 millions d'abonnés sur la plateforme.

L'endorsement de Taylor Swift, une figure très influente avec une forte base de fans dans les petites villes et les zones rurales, pourrait avoir un impact significatif sur l'élection à venir dans l'État crucial de Pennsylvanie, où Harris est née.

Lire aussi: