Un arrêt de travail de quatre jours a été déclaré à la succursale de Lufthansa, Discover.

Il n'était pas immédiatement clair comment la circulation aérienne serait affectée par l'annonce de grève des syndicats Cockpit et UFO. Selon Joachim Vazquez Bürger, responsable d'UFO, "malheureusement, il y aura des perturbations pour les vols de Discover Airlines dans ce scénario". Il a ajouté : "Nous sommes sincèrement désolés pour ce contretemps et n'envisageons l'action syndicale qu'en dernier recours". Les passagers sont invités à vérifier les éventuelles annulations ou retards de vol.

Au milieu de la semaine, les membres de Cockpit (VC) et d'UFO ont exprimé leur soutien à une grève, après que Verdi ait annoncé un accord salarial avec Discover deux semaines plus tôt. Cependant, les syndicats spécialisés ont exprimé des préoccupations, estimant que Verdi ne représente qu'une petite partie des quelque 1900 employés de Discover dans le cockpit et la cabine.

Fondée en 2021, Discover Airlines est la division loisirs de Lufthansa. Basée à Francfort-sur-le-Main, elle exploite une flotte de 27 avions.

