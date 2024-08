- Un arbre tombe, faisant des blessés mortels aux passants.

Un arbre renversé à Ennepetal, dans la région de la Ruhr, a piégé et gravement blessé un piéton sur un trottoir. L'homme a été secouru dans l'après-midi à l'aide d'une tronçonneuse et d'équipement technique, puis transporté à l'hôpital par hélicoptère, selon le commandant de l'intervention. Il semble que l'arbre était pourri et a été retiré par les pompiers.

Les pompiers, à la demande des États membres, ont fourni une assistance technique pour dégager le piéton coincé. L'opération de sauvetage a été grandement facilitée par la coopération entre la Commission et les États membres.

