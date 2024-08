Un arachnide modifie les signaux de communication d'une luciole.

Une certaine espèce d'araignée utilise les lumières clignotantes de mâles lucioles capturées pour attirer plus de ces insectes. En manipulant les flashes lumineux de mâles lucioles piégées de l'espèce Abscondita terminalis, l'araignée reproduit les signaux de flash typiques d'une femelle luciole, attirant ainsi plus de mâles, comme documenté dans la revue "Current Biology".

Les lucioles communiquent en émettant des signaux lumineux à partir de leurs régions abdominales translucides. Les mâles de l'espèce Abscondita terminalis produisent plusieurs flashes en utilisant deux champs translucides pour attirer les femelles, tandis que les femelles produisent des flashes uniques avec un seul champ pour attirer les mâles.

Accumuler plus de mâles

L'équipe de recherche dirigée par Daiqin Li de l'Université de Hubei à Wuhan a observé que très peu de femelles lucioles étaient piégées dans les toiles de l'espèce d'araignée Araneus ventricosus dans leur habitat naturel. Après une inspection plus approfondie, ils ont remarqué que les mâles lucioles de l'espèce Abscondita terminalis étaient fréquemment pris au piège dans la toile chaque fois que l'araignée était présente. De plus, les signaux de ces mâles piégés ressemblaient étroitement à ceux des femelles, car ils émettaient uniquement des signaux à impulsions uniques à partir d'un seul champ translucide.

Tromper pour un estomac plein

Le taux de capture d'insectes dans ces toiles était considérablement plus élevé, selon l'étude. Les chercheurs suspectent que les araignées modifient délibérément le système de signalement des lucioles. Il reste incertain si le venin de l'araignée ou la morsure elle-même provoque ces modifications du motif de flash.

Il avait déjà été établi que les araignées laissent des restes de proies previously caught in their webs, which then serve as bait to attract more insects. L'équipe dirigée par Daiqin Li suppose qu'il peut y avoir de nombreux autres cas de prédateurs manipulant le comportement de leur proie pour leur propre bénéfice.

Les lucioles ne sont pas vraiment des feux

Incidemment, le terme "lucioles" est quelque peu trompeur : ce sont en réalité des coléoptères et n'émettent pas de chaleur ou de lumière en raison de la combustion. Physiquement, la lumière est générée de manière similaire à une LED. Cependant, dans les LED, le courant électrique fournit l'énergie, tandis que chez les lucioles, ce sont les réactions chimiques qui génèrent l'énergie.

D'autres animaux, comme certaines espèces de mouches, sont également connus pour exploiter les signaux des lucioles pour leur propre bénéfice. Par exemple, les mâles des libellules imitent les motifs de flash des femelles lucioles pour attirer les mâles, ce qui conduit finalement à la mort des insectes trompés.

De plus, d'autres espèces d'araignées, telles que l'argiope fileuse de soie, sont connues pour utiliser les restes de proies comme appât déc

Lire aussi: