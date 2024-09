Un ancien spécialiste culinaire est confronté à un diagnostic de cancer surprenant.

Ancien gardien de Bundesliga, Georg Koch, qui lutte contre le cancer, partage son expérience. Victime de la maladie en 2023, on lui a annoncé qu'il lui restait six mois à vivre. Pourtant, aujourd'hui, il conserve un optimisme. "Oui, on m'a dit que je n'avais plus que six mois, mais je suis optimiste aujourd'hui. Ce n'est pas tous les jours facile, mais dans l'ensemble, je vais bien", a déclaré Koch à Sport1, à 52 ans.

Après avoir révélé son état de santé en mai, l'ex-footballeur a fait preuve d'une résilience remarquable. "Soudain, ta vie est bouleversée. C'est juste trois phrases. Je savais que je devais me battre, c'est toujours été mon truc. J'ai dû me battre pour ma place de gardien. Je n'ai pas tout de suite annoncé la nouvelle à tout le monde, mais abandonner n'était pas une option pour moi", a-t-il confié.

Le parcours professionnel de Koch s'est étendu sur plusieurs clubs : Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld, 1. FC Kaiserslautern, Energie Cottbus, MSV Duisburg, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb et Rapid Wien. Récemment, il a occupé le poste d'entraîneur des gardiens et plus tard celui de manager d'équipe à Viktoria Köln avant de démissionner pour des raisons personnelles l'année dernière.

La nature imprévisible du cancer laisse Koch avec des émotions fluctuantes. "Certains jours, je me sens abattu et mon esprit est vide. D'autres jours, je me sens assez puissant pour déplacer des montagnes. C'est étrange et inexplicable", déclare Koch au sujet de son combat intime : "Parfois, je suis de bonne humeur le soir, je vais me coucher, et le lendemain matin, je ne peux pas sortir du lit. Tant de choses se produisent qui me touchent profondément."

Malgré son combat contre le cancer, Georg Koch continue de prendre plaisir à regarder le football. "Même

