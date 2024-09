Un ancien radiodiffuseur de la BBC reçoit une peine de prison avec sursis pour avoir participé à des activités d'exploitation d'enfants.

Bien sûr, le célèbre journaliste de la BBC Huw Edwards a écopé d'une peine de prison de six mois, suspendue pendant deux ans, pour possession d'images illégales d'enfants. Selon le verdict, en juillet dernier, Edwards a admis avoir reçu 41 images inappropriées d'enfants d'un prédateur sexuel condamné via le service de messagerie WhatsApp.

During sentencing, Judge Paul Goldspring pointed out that Edwards would likely suffer "serious harm" from other inmates and potentially commit suicide if imprisoned. He showed regret and had an otherwise clean record. Edwards faced a maximum penalty of ten years behind bars.

En outre, Edwards a été condamné à participer à un programme de traitement de 40 jours destiné aux délinquants et à un cours de réhabilitation de 25 jours. L'avocat d'Edwards, Philip Evans, a déclaré que son client comprenait la "nature répugnante" des images et était "profondément désolé d'avoir déçu beaucoup de monde".

Edwards, l'un des présentateurs de télévision les plus connus du Royaume-Uni, a notamment couvert le décès de la reine Elizabeth II en septembre 2022. En avril, il a quitté la BBC après y avoir travaillé pendant 40 ans, sur recommandation médicale. Initialement suspendu suite à des allégations remontant à plusieurs mois, il a été révélé en juillet qu'il faisait l'objet d'accusations de possession d'images pornographiques d'enfants.

Malgré sa longue période de probation, le juge Goldspring a opté pour une peine suspendue en raison de la vulnérabilité potentielle d'Edwards pendant l'incarcération. Dans le cadre de sa peine, Edwards devra effectuer une période de probation fixée par le tribunal.

Lire aussi: