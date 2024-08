Un ancien politicien sous surveillance pour le meurtre présumé d'un journaliste de Vegas affirme: "Je suis innocent"

Robert Telles, l'ex-administrateur public du comté de Clark âgé de 47 ans, a plaidé non coupable de l'accusation de meurtre avec une arme mortelle dans le cadre de la mort de Jeff German, journaliste du Las Vegas Review-Journal, survenue en septembre 2022.

Au cours d'un long témoignage, Telles a déclaré, s'adressant directement au jury : "Je tiens à préciser que je suis complètement innocent. Je n'ai pas tué M. German."

Telles, qui n'a pas été interrogé par son avocat de la défense, a souvent exprimé son nervosité au cours de son témoignage et a mentionné que l'accusation de ce crime avait été une expérience harassante pour lui.

Les interruptions judiciaires de l'accusation, qui ont été maintenues par le juge, ont souvent perturbé le récit de Telles. Le juge Leavitt l'a exhorté à rester sur ses connaissances personnelles et les faits, plutôt que de partager ses opinions.

Telles a repris les points faits par son avocat, Robert Draskovich, lors des déclarations d'ouverture du procès, affirmant qu'il avait été accusé à tort après avoir tenté d'exposer la corruption tout en servant en tant qu'administrateur public du comté de Clark.

"C'est plutôt une coïncidence, n'est-ce pas", a commenté Telles, "que M. German ait été tué, et que tout soit retombé sur moi. Pas de conséquences."

Au moment où la cour s'est séparée pour la journée, Telles était encore en train de présenter des preuves et était censé continuer son témoignage le lendemain matin. Le procès doit reprendre à 10h30.

Les procureurs ont affirmé que Telles, poussé par la colère en raison des articles de German exposant le chaos dans son bureau politique, s'était déguisé et avait attendu à l'extérieur de la résidence du journaliste avant de le poignarder mortellement. Environ deux douzaines de témoins ont témoigné pour l'accusation, qui a présenté des vidéos et des preuves matérielles liant Telles au déguisement du suspect, à un véhicule marron sur les lieux et à l'ADN trouvé sous les ongles de German.

D'un autre côté, la défense a affirmé que Telles avait été piégé en raison de ses efforts pour réformer son bureau politique, ce qui avait mécontenté la "vieille garde".

"Depuis le début, ils étaient fixés sur Robert Telles, et Robert Telles seul", a déclaré Draskovich lors des déclarations d'ouverture du procès.

Telles perd l'élection

Le procès dans le comté de Clark a eu lieu près de deux ans après le meurtre, suscitant des préoccupations concernant la violence à l'encontre des journalistes, même aux États-Unis. Depuis 1992, 14 journalistes ont perdu la vie aux États-Unis, dont récemment un reporter de télévision qui a été abattu en Floride l'an dernier alors qu'il couvrait une fusillade antérieure, selon le Comité pour la protection des journalistes.

German, 69 ans, a écrit abondamment sur les aspects sombres de "Sin City" et a couvert le crime organisé, les officiels corrompus et les agences gouvernementales peu scrupuleuses tout au long de sa vie. Cependant, les procureurs ont affirmé que c'était la couverture de German sur le peu connu bureau de l'administrateur public du comté de Clark qui avait causé sa perte.

German avait écrit sur des allégations de malversations dans le bureau de l'administrateur public du comté de Clark, rapportant que Telles avait créé un environnement de travail hostile et avait une relation inappropriée avec un employé.

En réponse à ces articles, Telles a publié des publications sur le site Web de sa campagne et a écrit une lettre à German, niant les allégations et qualifiant German de tentative de le salir. En juin 2022, Telles a perdu sa candidature à la réélection lors d'une primaire démocrate.

German a été découvert mort à l'extérieur de sa maison avec plusieurs coups de couteau le 2 septembre 2022. Il travaillait sur un article sur Telles au moment de sa mort, selon le Review-Journal.

L'acte d'accusation indique que le meurtre était "volontaire, délibéré et prémédité" ou commis "en embuscade".

Les développements du procès

Au fil d'une série de témoins, l'accusation a présenté des preuves vidéo, d'ADN et de la recherche de la maison et des appareils de Telles qui le liaient au meurtre. Les témoins comprenaient les voisins de German qui ont découvert son corps, ceux qui ont travaillé avec Telles et les détectives qui ont enquêté sur l'affaire.

La preuve clé était une vidéo de surveillance du quartier de German le jour de sa mort, montrant une personne suspecte portant un grand chapeau de soleil, un manteau orange et des chaussures Nike grises, et conduisant un SUV marron. Le suspect est vu se cachant dans les buissons près de la maison, attendant l'arrivée de German, repartant et

Telles a exprimé son incrédulité lors du procès, déclarant : "C'est injuste que cette épreuve nous arrive, une simple méprise a conduit à des conséquences si graves." Après le procès, la population du comté de Clark a largement débattu des implications de l'affaire pour les journalistes, l'avocat de la défense de Telles, Robert Draskovich, argumentant : "Ce procès a soulevé des questions importantes concernant la sécurité et la protection des journalistes aux États-Unis, et en tant que société, nous devons nous assurer que leurs droits sont respectés et défendus."

Lire aussi: