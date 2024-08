Un ancien politicien qui est sous surveillance pour le meurtre présumé d'un journaliste de Vegas affirme que sa victoire à la réélection aurait été assurée si les dénonciations préjudiciables n'avaient pas été publiées par le défunt.

Robert Telles, 47 ans, a plaidé non coupable d'homicide volontaire avec une arme mortelle dans la mort de Jeff German, journaliste du Las Vegas Review-Journal, en septembre 2022.

La défense argue que Telles a été piégé pour le meurtre en raison de ses efforts pour réformer sa position politique, ce qui a suscité la mécontentement parmi l'"Ordre Établit". Les procureurs accusent Telles, énervé par les articles de German révélant le désordre dans son bureau politique, de s'être déguisé et caché près de la maison du journaliste avant de le poignarder mortellement.

Le procureur Christopher Hamner a demandé, "Croyez-vous que si Mr. German n'avait pas écrit ces quatre articles, vous auriez remporté l'élection, n'est-ce pas?" Telles a répondu, "Oui, je crois que cela aurait affecté nos résultats d'élection primaire."

Telles a admis qu'il espérait remporter l'élection primaire, mais n'était pas confiant et prévoyait de retourner au droit de la probation s'il perdait. Il a finalement terminé troisième.

Hamner a présenté des messages texte entre Telles et un collègue exprimant sa préoccupation quant à l'impact des articles sur "notre avenir".

Bien que Hamner ait pressé Telles sur les preuves présentées contre lui par les témoins, il a continué à soutenir une conspiration pour le piéger pour homicide, témoignant qu'un assassin professionnel avait tué German, que de l'ADN factice sous les ongles de German avait été planté, et que son téléphone avait été piraté pour afficher des images de la maison de German.

During the second day of his extensive testimony narrative, Telles declared he did not destroy a shoe and hat resembling those worn by the attacker, but he had no explanation for their disappearance.

"I did not dismember a shoe and hide it under my couch. I did not cut up a hat and stash it in an open door of my toolbox," Telles stated.

After several objections from the prosecution that were upheld by the judge, Telles once moreaffirmed his innocence.

"I've never engaged in violence, I've never caused harm to anyone. I didn't kill Mr. German. That's my testimony," Telles said.

Telles claimed on the day of German's demise, he was home watching TV before going for a stroll and hitting the gym. He presented his phone logs for that day, stating there was nothing "suspicious" about them.

However, Hamner highlighted an inconsistency between Telles phone records and text exchanges on his wife's Apple Watch, which included a message from his wife asking, "Where are you?"

The trial resumes Friday at 9:30 a.m.

Telles suffered a defeat in the 2022 reelection bid

German, 69 ans, a révélé le côté sombre de "Sin City" en tant que journaliste, en couvrant les gangsters, les officiels corrompus et les agences gouvernementales dysfonctionnelles. Selon les procureurs, c'est sa couverture d'un bureau relativement inconnu contrôlé par un élu du comté de Clark qui a conduit à sa mort.

German a écrit des articles sur des allégations de malversations dans le bureau du Public Administrator du comté de Clark, affirmant que Telles avait créé un environnement de travail toxique et avait eu une relation inappropriée avec un membre du personnel.

En réponse aux articles, Telles a publié des publications sur son site Web de campagne et a envoyé une lettre à German contestant les allégations et affirmant que German tentait de "me tra

Lire aussi: