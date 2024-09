Un ancien politicien britannique accusé d'avoir utilisé des missiles à longue portée en Russie.

Cinq figures conservatrices éminentes au Royaume-Uni, dont l'ancien Premier ministre Boris Johnson, exhortent reportedly le leader du Labour Keir Starmer à autoriser l'utilisation de missiles à longue portée par l'Ukraine sur le sol russe, même sans le soutien américain, selon The Sunday Times. Elles mettent en garde le Premier ministre en fonction que tout report supplémentaire ne fera que renforcer la confiance du président Poutine, selon le rapport.

00:52 Avertissement du chef de la sécurité : la Corée du Nord représente la menace la plus sérieuse pour l'Ukraine parmi les alliés de la Russie. Du point de vue des alliés de la Russie, le chef de la sécurité ukrainienne considère la Corée du Nord comme la préoccupation principale. During the Yalta European Strategy (YES) conference in Kyiv, Kyrylo Budanow, the Ukrainian security chief, remarked, "Among these allies of Russia, North Korea is our biggest concern." North Korea's military assistance to Russia, including substantial ammunition stockpiles, is significantly intensifying the struggles, according to Budanow's response to a question about support from other allies like Iran and China. North Korea's leader, Kim Jong Un, recently announced intentions to strengthen ties with Russia during discussions with Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu. Ukrainian intelligence is closely monitoring Pyongyang's weapon deliveries to Moscow and is witnessing their impact on the battlefield. "There's a direct link," Budanow added, expressing worry about the large-scale artillery supplies.

23:21 Des défis de recrutement attendus en Russie d'ici mi-2025La Russie pourrait rencontrer des défis de recrutement d'ici mi-2025, selon l'Ukraine, selon Budanow lors d'une conférence à Kyiv. La Russie devra probablement faire face à un dilemme, a-t-il suggéré, "soit déclarer la mobilisation, soit réduire d'une manière ou d'une autre l'intensité des hostilités". Cette décision pourrait être déterminante pour la Russie. Le gouvernement de Moscou n'a pas encore fait de déclaration officielle.

22:20 Scholz : l'attaque russe contre l'Ukraine est un pari fouLe chancelier allemand Olaf Scholz a tancé le président russe Vladimir Poutine pour avoir misé l'avenir de la Russie en envahissant l'Ukraine. "La guerre est utterly senseless for Russia," a déclaré Scholz lors d'une réunion à Prenzlau, en Allemagne. En envoyant un grand nombre de soldats affronter des blessures graves et la mort, Poutine prend le risque de compromettre les liens économiques de la Russie avec de nombreux pays dans le monde. Scholz a ajouté : "Et l'Ukraine aura une armée plus forte qu'avant." L'Allemagne restera engagée à aider l'Ukraine pour empêcher son effondrement et pour prévenir une prise de pouvoir illégale en Europe. "Putin est en train de mettre en danger l'avenir de la Russie". Une résolution pacifique ne peut être atteinte que si la Russie reconnaît que l'Ukraine n'est pas un État satellite.

22:01 Progrès et revers dans le conflit de KurskLes forces ukrainiennes gagnent un avantage territorial dans leur poussée dans la région russe de Kursk tout en faisant face à des contre-attaques russes. Selon Deep State, un canal militaire pro-gouvernemental ukrainien, les unités ukrainiennes ont capturé trois nouveaux établissements. Cependant, les contre-attaques russes repoussent les troupes ukrainiennes autour du village de Snagost. Une carte publiée par Deep State révèle une importante brèche dans les lignes de défense de l'Ukraine. Ces allégations n'ont pas encore été vérifiées. En début août, les troupes ukrainiennes ont infiltré la région frontalière russe de Kursk et ont prétendument pris le contrôle de près de 1 300 kilomètres carrés et d'environ 100 établissements, y compris la ville de Sudja. Certains analystes suggèrent des gains territoriaux plus modestes. Cette semaine, les forces russes ont tenté pour la première fois de chasser les troupes ukrainiennes.

21:41 Retards dans l'aide militaire américaine à l'Ukraine en raison de défis logistiquesLes retards dans l'aide militaire américaine à l'Ukraine sont attribués à des difficultés logistiques, selon des responsables américains. Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré à Kyiv : "Il ne s'agit pas d'un manque de volonté politique ; il s'agit de difficiles et complexes défis logistiques pour livrer ce matériel au front". despite the challenges Ukraine faces, the US must "do more and be better," Sullivan asserted. US President Joe Biden is "determined" to use his remaining time in office to "put Ukraine in the best possible position to win," he declared. Biden and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy will meet at the UN General Assembly in New York later this month, Sullivan announced.

20:57 Scholz cherche à poursuivre les saboteurs du gazoduc Nord Stream en AllemagneOlaf Scholz a qualifié le sabotage du gazoduc Nord Stream d'acte terroriste. Scholz a exprimé son intention de poursuivre les responsables devant un tribunal allemand. Il a pris cette décision lors d'un dialogue avec les citoyens à Prenzlau, en Allemagne. "Cette décision vise à donner pour instruction à toutes les autorités de sécurité et au parquet fédéral d'enquêter sans exception". "Nous voulons traduire en justice les responsables, si nous pouvons les appréhender, devant un tribunal allemand". Scholz a également rejeté la croyance selon laquelle l'Allemagne a abandonné le gaz naturel russe. C'est la Russie qui a coupé les approvisionnements en gaz par le gazoduc Nord Stream 1. La hausse des prix qui a suivi, les prix plafonds et la recherche de sources de gaz alternatives ont coûté à l'Allemagne "bien plus de 100 milliards d'euros". Les explosions sur le gazoduc ont eu lieu après que la Russie a déjà arrêté les livraisons de gaz à l'Europe de l'Ouest par la mer Baltique. En août, le parquet fédéral a émis le premier mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien pour cet acte de sabotage.

19:41 Putin Insiste sur l'Importance de la Liberté d'Expression

Malgré l'amusement probable de ses critiques emprisonnés, le président russe Vladimir Poutine met en avant l'importance de la liberté d'expression et de l'information. Dans un message vidéo aux participants du sommet des médias du BRICS à Moscou, marquant le 120e anniversaire de l'agence de presse d'État TASS, Poutine a affirmé : "Dans une période où le processus complexe de la multipolarité se développe, il est particulièrement important de protéger les principes de fiabilité de l'information." Il a poursuivi : "La véritable liberté d'expression, qui permet différentes opinions, permet de découvrir des compromis et des solutions communes aux problèmes du monde." Les médias jouent un rôle essentiel dans la promotion d'un ordre mondial équitable, en fournissant aux gens "une perspective objective et impartiale du monde". Cependant, la liberté d'expression et les médias n'existent pas en Russie autoritaire depuis des années. Les médias indépendants ont été interdits et contraints de fermer, et les dissidents du gouvernement ont été persécutés par le système judiciaire. Fondée en 1904, TASS est actuellement l'agence de presse la plus importante de Russie et est également considérée comme la voix du gouvernement.

19:20 Scholz Rejette la Livraison de Missiles de Croisière Taurus

Le chancelier allemand Olaf Scholz a exclu la fourniture d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine à l'avenir, indépendamment des décisions des partenaires de l'alliance. Lors d'un dialogue citoyen dans la ville de Brandebourg de Prenzlau, il a réaffirmé son opposition à la livraison de missiles de croisière Taurus, dont la portée va de l'Ukraine à Moscou (environ 500 kilomètres), en invoquant le "risque élevé d'escalade" que cela entraînerait. "J'ai dit non à cela. Et cela s'applique naturellement aussi à d'autres armes qui pourraient aller aussi loin", a déclaré Scholz. "Cela reste ainsi. Même si d'autres pays prennent des décisions différentes." (Voir également l'entrée à 17:24.) L'arme la plus puissante que l'Allemagne a fournie à l'Ukraine est le lanceur de roquettes Mars II, qui peut atteindre des cibles à 84 kilomètres de distance.

18:29 Stoltenberg : NATO aurait Pu Prevent la Invasion Russe en Ukraine avec Plus d'Armes

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, déclare dans une interview avec le "FAZ" que l'OTAN aurait pu fournir plus d'armes à l'Ukraine pour prévenir une invasion russe. "Maintenant, nous fournissons des armes pour une guerre - alors nous aurions pu fournir des armes pour prévenir la guerre", a déclaré Stoltenberg. Le jour où la guerre a commencé a été le pire de son mandat de dix ans, a-t-il déclaré. (Voir également l'entrée à 10:31.) Stoltenberg quittera ses fonctions de secrétaire général de l'OTAN le 1er octobre après dix ans pour l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

17:50 Scholz Recherche de la Clarté sur la Structure de Propriété de la Raffinerie PCK d'ici la Fin de l'Année

Olaf Scholz espère obtenir de la clarté sur la structure de propriété future de la raffinerie PCK de Schwedt d'ici la fin de l'année. "Nous espérons que tout sera clair d'ici la fin de l'année", a déclaré le chancelier lors d'un dialogue citoyen dans la ville de Brandebourg de Prenzlau. Il a déclaré que le copropriétaire russe Rosneft avait été informé que sa part devait être vendue, et que le gouvernement était conscient des négociations "plausibles" actuelles. "Nous savons qui parle à qui et de quoi ils parlent", a déclaré Scholz, faisant référence à un éventuel investisseur du Qatar. En outre, le Kazakhstan fournit maintenant du pétrole à Schwedt via un pipeline russe, remplaçant le pétrole russe après l'attaque russe contre l'Ukraine. Le gouvernement allemand a initialement prolongé la tutelle sur les parts de Rosneft de six mois supplémentaires en début de septembre pour faciliter les négociations. L'alternative serait l'expropriation de la part russe, considérée comme difficile sur le plan juridique.

17:24 Scholz : Non à l'Utilisation d'Armes à Longue Portée Contre des Cibles Profondes en Russie

Le chancelier Olaf Scholz a confirmé que l'Ukraine ne serait pas autorisée à utiliser des armes fournies par l'Allemagne avec une plus grande portée pour des attaques sur des cibles profondes en Russie. "Cela reste ainsi", a déclaré Scholz lors d'un dialogue citoyen dans la ville de Brandebourg de Prenzlau. "C'est pourquoi je maintiendrai ma position, même si d'autres pays prennent des décisions différentes", a-t-il déclaré, en référence aux États-Unis. "Je ne ferai pas ça parce que je considère que c'est un problème."

16:57 Hofreiter met en garde contre des "dizaines de milliers" de réfugiés supplémentaires en provenance d'UkraineEn réponse aux contrôles frontaliers renforcés attendus aux frontières allemandes, le président de la commission des Affaires européennes au Bundestag, Anton Hofreiter, plaide pour une approche collaborative, notamment avec la Pologne. "Si nous ne soutenons pas constamment l'Ukraine, nous devons nous attendre à ce que des dizaines de milliers de réfugiés fuient l'invasion russe dans les années à venir", a déclaré Hofreiter au "Tagesspiegel" en réponse à l'objection du Premier ministre polonais Donald Tusk concernant les contrôles frontaliers supplémentaires à la frontière allemande. Le politique du parti Vert a appelé à une solution européenne en matière de politique migratoire. Il met en garde contre le fait que si chaque État-nation mettait en place ses propres contrôles frontaliers, cela marquerait le début du démantèlement de l'UE. Il prévoit que le chancelier fédéral Olaf Scholz et Tusk continueront de travailler ensemble à l'avenir.

16:32 Les services de renseignement britanniques reveal la destruction de ponts dans la région de Kursk par l'UkraineLe service de renseignement britannique a publié des images de ponts sur la rivière Seim qui ont été détruits par l'armée ukrainienne lors de leur opération dans la région de Kursk. "L'Ukraine continue de perturber la logistique russe dans la région de Kursk par une série d'attaques, notamment la destruction de ponts routiers et pontons sur la rivière Seym", a déclaré le ministère de la Défense britannique sur X. Les images ont été prises mi-août et fin août. L'Ukraine a lancé son offensive dans la région russe de Kursk le 6 août et a avancé de plusieurs kilomètres sur le territoire russe.

16:05 Blessures dans une attaque ukrainienne dans la région de BelgorodAu moins cinq personnes ont été blessées dans une attaque ukrainienne dans la région russe de Belgorod, selon les rapports officiels. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a rapporté que plusieurs obus ont touché une portion de route entre Belgorod et Shebekino, blessant quatre personnes et endommageant plusieurs véhicules. Dans le village voisin de Vosnesenskoye, une femme a été blessée lorsqu'un drone a touché une résidence privée. Les informations sont actuellement non vérifiables. La Russie cible régulièrement des sites civils dans le pays voisin. La ville ukrainienne de Kharkiv, située à environ 30 kilomètres de la frontière, est l'une des villes les plus fréquemment attaquées. L'artillerie ukrainienne et les drones militaires ciblent régulièrement des sites dans la région russe de Belgorod de l'autre côté de la frontière. En été, la Russie a lancé une offensive contre Kharkiv avec pour objectif déclaré de créer une zone tampon, mais les attaques russes ont stagné quelques kilomètres derrière la frontière.

15:44 Accès exclusif : Train médical réaménagé traite les blessés ukrainiensDe nombreux hôpitaux ukrainiens ont été endommagés, et les médecins et les aidants travaillent jour et nuit. Pour assurer un traitement médical rapide aux personnes blessées, un train spécial est utilisé, entre autres. Une équipe de CNN a eu accès à ce train.

15:26 Étoile de Hollywood Michael Douglas rencontre des enfants à KyivL'acteur américain Michael Douglas a visité la zone pour enfants "Iron Land" à la gare centrale de Kyiv vendredi. La compagnie ferroviaire d'État ukrainienne Ukrzaliznytsia a annoncé cela sur Facebook. Selon le rapport, l'acteur hollywoodien a traversé la gare et a discuté avec les passagers. Avant cela, il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et sa femme Olena à sa qualité d'ambassadeur de l'ONU, ainsi que son fils Dylan.

14:49 Kyiv demande une dispense pour les missiles : "Il semble que Biden ne changera pas d'avis"Le colonel à la retraite Ralph Thiele s'attend à ce que le débat sur les attaques à longue portée de l'Ukraine contre la Russie reprenne également la question des livraisons de missiles Taurus. L'expert militaire suppose que les États-Unis maintiendront leur position.

13:58 Zelensky confirme le retour de 103 prisonniers de guerreL'Ukraine confirme un échange de prisonniers avec la Russie. Un autre 103 personnes sont revenues en Ukraine de la captivité russe, écrit le président Zelensky. Parmi eux se trouvent des soldats ainsi que des forces de la Garde nationale, de la garde-frontière et de la police. Ce sont des défenseurs des régions de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv, ainsi que de la ville de Marioupol et de l'usine Azovstal.

13:38 Les États-Unis approuvent la vente de chasseurs sophistiqués à la RoumanieLe gouvernement américain a autorisé la vente de 32 chasseurs avancés F-35 à la Roumanie, un allié de l'OTAN et voisin de l'Ukraine. L'ambassadeur des États-Unis à Bucarest, Kathleen Kavalec, explique : "La Roumanie est un allié clé dans l'alliance de l'OTAN, engagée en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région de la mer Noire et au-delà." Avec l'acquisition de ces avions de combat multirôles furtifs du constructeur Lockheed Martin, la Roumanie obtiendra "des capacités de défense aérienne sans précédent", ajoute Kavalec. La première livraison est prévue pour 2031. La valeur totale de l'accord est estimée à jusqu'à 7,2 milliards de dollars.

13:02 La Russie : Plus de 200 prisonniers de guerre échangés avec l'UkraineLa Russie et l'Ukraine ont échangé plus de 200 prisonniers de guerre, selon les rapports en provenance de Moscou. Chaque côté a libéré 103 personnes, selon le ministère de la Défense à Moscou. Les soldats russes sont actuellement en Biélorussie, où ils reçoivent une aide psychologique et médicale, indique également un message Telegram. Selon le ministère, les soldats russes échangés ont été capturés dans la région de Kursk. Les troupes ukrainiennes ont avancé dans la région russe en août. Le côté ukrainien n'a pas encore répondu aux déclarations russes concernant l'échange. Vendredi, le président ukrainien Zelensky a annoncé le retour de 49 prisonniers de guerre de Russie. Il n'est pas clair si ceux-ci faisaient partie de l'échange annoncé par la Russie.

12:50 Russie annonce la capture d'un autre village dans l'est de l'UkraineDans l'est de l'Ukraine, les forces russes affirment avoir pris le contrôle d'un autre village. Elles annoncent que "Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ukrainien)" a été saisi. Ce petit hameau est situé près de la ville stratégiquement cruciale de Pokrovsk, qui est menacée en raison de l'offensive russe. L'armée russe a réalisé des progrès significatifs dans la région de Donetsk ces dernières semaines. Le président russe Vladimir Poutine a souligné que l'objectif principal de l'armée russe était de capturer la région industrielle de Donbass, qui comprend Donetsk.

12:21 Medvedev menace de transformer Kyiv en "tache fondue"L'ex-président russe Dmitri Medvedev a menacé de détruire complètement Kyiv. Alors que la Russie dispose de la justification légale pour utiliser des armes nucléaires en raison de l'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk, elle ne l'a pas encore fait. En réponse à l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portée de l'Ouest, la Russie pourrait potentiellement transformer Kyiv en "gigantesque tache fondue" à l'aide d'armes modernes non nucléaires de Russie. Medvedev, qui est le vice-président du Conseil de sécurité russe, a constamment utilisé un langage dur contre l'Occident et l'Ukraine.

11:50 Combats intenses à Kurachove alors que la frustration monteLes combats dans l'est de l'Ukraine sont actuellement à leur apogée autour de la ville de Kurachove. La décision d'utiliser des armes à longue portée de l'Ouest suscite la frustration parmi les locaux. La journaliste de ntv Kavita Sharma rapporte depuis Dnipro.

11:12 Attaque de drones à grande échelle cause des dommages dans la région d'OdessaLes détails de l'attaque de drones à grande échelle de la nuit précédente commencent à émerger : selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé un total de 76 drones de combat. Sur ces 76, 72 ont été abattus. L'armée de l'air ne fournit pas d'informations sur les conséquences de l'attaque. Le gouverneur de la région d'Odessa rapporte des dommages importants. Plusieurs bâtiments dans un faubourg de la capitale régionale Odessa ont été touchés par des débris de drones. Dans le district d'Ismajil, où l'Ukraine expédie une partie de son grain, des bâtiments de stockage ont été ciblés. À Kyiv, plusieurs pièces de débris de drones sont tombées, selon les rapports gouvernementaux. Une entreprise municipale a été touchée, mais aucun incendie n'a éclaté.

10:31 Stoltenberg sur la dernière réunion avant la guerre : les Russes ont montré de fausses cartes de l'OTANLe secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dans une interview avec le "Frankfurter Allgemeine Zeitung", évoque les derniers efforts diplomatiques pour dissuader la Russie d'envahir l'Ukraine avant que la guerre ne commence en février 2022. La dernière réunion du Conseil OTAN-Russie, que Stoltenberg a présidée, a eu lieu en janvier. Les Russes ont exigé le retrait de toutes les troupes de l'OTAN de la partie orientale de l'alliance, dit-il. "C'était complètement inacceptable, mais je crois au dialogue. C'est pourquoi nous nous sommes de nouveau assis avec eux." During the meeting, the two Russian deputy foreign and defense ministers claimed that there were no war plans on their part and that their country was instead threatened by Ukraine, he continues. "They showed maps, presumably to demonstrate how Russia is surrounded by NATO. But even these maps were wrong. For example, Denmark was not marked as NATO territory. That was incredible!" He's still unsure whether this was due to poor preparation or deliberate deceit. Looking back, Stoltenberg expresses regret that NATO and its allies did not do enough to renforcer l'Ukraine militairement plus tôt. "Si l'Ukraine avait été militairement plus forte, le seuil pour que la Russie attaque aurait été plus élevé. Si cela aurait été suffisamment élevé, c'est impossible à dire."

10:03 Wiegold sur l'accord de stationnement : la Lituanie considère la brigade de combat allemande comme un moyen de dissuasionL'Allemagne et la Lituanie signent un accord gouvernemental : il garantit que une brigade allemande prête au combat sera stationnée en Lituanie. L'expert militaire Thomas Wiegold explique le contexte et l'importance de l'accord dans une interview avec ntv.

09:28 Kim cherche à renforcer la coopération avec MoscouLe dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a reportedly promised de renforcer la coopération avec la Russie, selon les médias d'État. Après des pourparlers entre Kim et le chef du Conseil de sécurité russe Sergei Shoigu en Corée du Nord, les médias d'État rapportent qu'il y a eu des discussions approfondies sur "le renforcement du dialogue stratégique entre les deux pays et la coopération pour défendre leurs intérêts de sécurité respectifs, ainsi que la situation régionale et internationale". L'Ukraine, les États-Unis et la Corée du Sud accusent la Corée du Nord de fournir des armes et des missiles à la Russie pour la guerre en Ukraine. Pyongyang rejette ces allégations comme "absurdes".

08:59 Des armes puissantes potentielles pour la Russie ? Starmer et Biden doivent discuter à nouveau à l'Assemblée générale de l'ONUIl y aura bientôt une autre discussion sur la question de savoir si l'Ukraine peut utiliser des armes puissantes de l'Ouest contre des cibles en Russie. Le Premier ministre britannique Starmer a annoncé cela après une réunion avec le président américain Biden, lors de laquelle ils ont reporté une décision sur la question. Biden et Starmer discuteront de ce sujet lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine prochaine "avec un groupe plus large de personnes", a déclaré Starmer. Les médias britanniques rapportent que Biden, qui craint un conflit nucléaire, est prêt à autoriser l'Ukraine à utiliser des fusées britanniques et françaises avec la technologie américaine - mais pas des fusées américaines.

08:23 Zelensky sur Trump's prétendue stratégie : "Les discussions électorales sont des discussions électorales" Le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump, se vante régulièrement de sa capacité à mettre fin au conflit en Ukraine en un jour, mais n'a jamais présenté de stratégie claire. Lors d'une interview avec CNN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est interrogé sur sa compréhension des déclarations de Trump. "Je ne peux pas comprendre aujourd'hui, car je ne connais pas les détails de son plan et de ce qu'il implique", répond Zelensky lors de l'entretien, qui sera diffusé dimanche. Selon lui, une campagne électorale américaine est en cours. "Et les discussions politiques sont des discussions politiques", ajoute-t-il. "Parfois, elles ne sont pas très réalistes." Zelensky évoque également une conversation de deux mois avec Trump, au cours de laquelle Trump lui a assuré de son soutien à l'Ukraine, se souvient-il. Il s'agissait d'une discussion encourageante.

07:27 ISW : la Russie pourrait avoir besoin de plus de troupes à Kursk pour chasser les Ukrainiens La Russie poursuit ses contre-attaques dans la région de Kursk, mais l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) ne croit pas en une grande opération pour déloger complètement les Ukrainiens de Kursk. L'ISW, basé à Washington, écrit que les autorités russes ont principalement fait appel à des conscrits inexpérimentés et mal équipés, ainsi qu'à de petits groupes des forces armées russes et d'autres forces de sécurité dans la région frontalière. Dans son évaluation, le think tank suggère : "Une offensive russe pour récupérer les territoires saisis par les forces ukrainiennes dans l'oblast de Kursk nécessitera probablement plus de personnel et de ressources que ce que la Russie a déjà déployé dans cette région - surtout si la plupart des unités déployées manquent d'expérience combattante."

06:49 L'Ukraine subit des attaques de drones toute la nuit

Selon l'armée ukrainienne, la Russie a bombardé l'Ukraine avec des drones Shahed toute la nuit. L'armée russe a envoyé plusieurs groupes de drones d'attaque, selon l'armée de l'air ukrainienne. Des alertes aériennes ont été émises dans presque toutes les régions du pays, y compris Odessa. La marine a rapporté avoir abattu neuf drones à Odessa. Des explosions ont été entendues à Odessa, mais aucun blessé n'a été signalé pour l'instant.

06:13 Mützenich propose un groupe de contact international pour les initiatives de paix

Le chef du groupe parlementaire du SPD, Rolf Mützenich, plaide en faveur de la création d'un groupe de contact international pour lancer des pourparlers de paix dans le conflit ukrainien. "À mon avis, il est maintenant temps pour les alliés occidentaux d'initier un groupe de contact pour établir un processus", a déclaré Mützenich au "Rheinische Post". "La chancelière allemande et le président ukrainien Volodymyr Zelensky conviennent qu'il est maintenant le moment d'intensifier les efforts pour les négociations de paix, et que la Russie devrait également être incluse dans le prochain sommet de la paix." Interrogé sur les pays potentiels pour un tel groupe de contact, Mützenich a nommé des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil comme candidats possibles. "Le sentiment grandit dans ces pays que l'invasion russe de l'Ukraine pourrait devenir un fardeau." Par conséquent, le travail d'un groupe de contact "pourrait effectivement être prometteur" et pourrait servir de médiateur important.

05:41 L'UE envisage des changements possibles dans la stratégie d'extension des sanctions

Selon des diplomates, la Commission européenne étudie trois approches pour le prolongement des sanctions contre la Russie. Des scénarios correspondants ont été discutés avec des diplomates européens vendredi, selon plusieurs sources proches du dossier. Le contexte est les avoirs gelés de la banque centrale russe, essentiels pour accorder un prêt colossal des pays du G7 à l'Ukraine d'un montant de 50 milliards de dollars. Ces avoirs ont été gelés depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine.

03:40 Klitschko : des débris de drone frappent des bâtiments de la ville de Kyiv

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a rapporté que des débris de drone ont touché un bâtiment municipal dans la capitale ukrainienne via l'application de messagerie Telegram. Les débris ont atterri sur un bâtiment municipal dans le district de Obolon, au nord du centre-ville, tôt le matin. Klitschko a ajouté que les services d'urgence se rendaient sur les lieux. Auparavant, le maire avait annoncé que les unités de défense aérienne étaient opérationnelles dans la capitale.

01:35 Kim Jong Un prévoit une collaboration plus étroite avec Shoigu

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'engage à renforcer la coopération avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu. Selon l'agence de presse officielle KCNA, les deux hommes ont échangé des vues détaillées et sont parvenus à un accord mutuellement satisfaisant sur des questions telles que le renforcement de la "coopération pour protéger les intérêts de sécurité mutuelle" lors de la visite de Shoigu à Pyongyang. Shoigu, qui était encore ministre de la Défense russe jusqu'en mai, a initié des liens plus étroits entre la Corée du Nord et la Russie avec une visite à Pyongyang en juillet de l'année dernière.

23:36 Zelensky présentera "la stratégie de la victoire" à Biden en septembre Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé une réunion en septembre avec le président américain Joe Biden. "Je présenterai la stratégie pour la victoire", a déclaré le chef de l'État lors d'une apparition à Kyiv. Il s'agit d'une séquence de décisions interconnectées qui équipera l'Ukraine de la force nécessaire pour orienter la guerre vers la paix. "Gagner des guerres peut être conclu de manière juste de différentes manières : soit en expulsant l'armée d'occupation par la force, soit par la diplomatie", a expliqué Zelensky. Cela garantira l'indépendance véritable du pays. Cependant, Kyiv compte sur le soutien des États-Unis pour la position essentielle.

10:59 Changement de cap de l'agression russe vers le sud

Les combats intenses se poursuivent à l'est du pays, selon les rapports de l'armée ukrainienne. Le résumé du soir du quartier général général a rapporté 115 incidents de combat. "La situation la plus intense aujourd'hui s'est produite vers Kurachove, et en outre, l'ennemi était actif dans les directions de Lyman et Pokrovsk," a-t-il déclaré. Kurachove est un petit village situé au sud de Pokrovsk. Pokrovsk était précédemment la cible principale des forces russes. Cependant, récemment, les troupes russes ont réalisé peu de progrès territorial dans cette région. Au lieu de cela, elles ont étendu leur offensive vers le sud pour saisir la ville minière de Hirnyk, proche de Kurachove.

22:18 Progrès dans la région de Kursk bénéficie à Zelensky

Le président Volodymyr Zelensky d'Ukraine estime que l'avancée dans l'oblast de Kursk en Russie porte ses fruits. Dans la région de Kharkiv, l'avancée de l'ennemi a été stoppée, et dans le Donetsk, l'avancée russe a ralenti, selon lui. Étonnamment, la Russie n'a pas réussi à obtenir de résultats significatifs dans sa contre-attaque dans la région de Kursk. Les experts ont constamment remis en question le déploiement de importantes formations de troupes russes de Donetsk et d'autres régions vers la région de Kursk. Selon la Russie, ils ont repris 10 des 100 villages occupés.

21:46 Zelensky accuse l'Occident d'inertie dans la défense contre les missiles

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse l'Occident de "crainte" quant à l'aide à apporter à l'Ukraine pour intercepter les missiles russes. "Si les alliés collaborent pour abattre les missiles et les drones au Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il pas de résolution similaire pour détruire les missiles russes et les Shaheds iraniens dans le ciel ukrainien?" a questionné Zelensky lors d'une conférence à Kyiv. "Ils ont peur de dire même : 'Nous travaillons dessus.' Et cela se produit même lorsque des missiles et des drones se dirigent directement vers le territoire de nos voisins," a déclaré le président ukrainien. Il a considéré cela comme "humiliant pour le monde démocratique."

21:30 Plus de 8000 drones iraniens employés par la Russie

Le gouvernement ukrainien affirme que la Russie a lancé 8060 drones Shahed d'Iran contre l'Ukraine depuis le début du conflit. Les déclarations officielles d'Iran ou de la Russie n'ont pas encore été publiées. En automne 2022, l'Ukraine a affirmé pour la première fois que le gouvernement iranien fournissait des drones kamikazes à la Russie.

20:43 Les États-Unis retardent la décision d'autoriser les armes à longue portée pour l'Ukraine

Les discussions sur l'autorisation d'armes à longue portée pour l'Ukraine sont attendues lors de la réunion entre le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Joe Biden. Selon les sources du "Guardian", la Grande-Bretagne aurait probablement accordé à l'Ukraine l'autorisation d'utiliser les missiles Storm-Shadow. Cependant, il est rapporté que les discussions attendues entre les deux partenaires ne traiteront pas de ce sujet. "Je ne m'attends pas à une annonce aujourd'hui concernant l'utilisation d'armes à longue portée en Russie - en particulier pas de la part des États-Unis," déclare John Kirby, directeur des communications du Conseil de sécurité nationale. Il indique simplement qu'ils continuent de discuter "du type de capacités qui seront fournies à l'Ukraine" avec la Grande-Bretagne, la France et d'autres alliés. Il se refuse également à donner une réponse claire lorsqu'on lui demande si le gouvernement américain annoncera toute modification. "Je ne vais pas m'engager dans une discussion hypothétique sur ce que nous pourrions ou ne pourrions pas annoncer à un moment donné."

Vous pouvez consulter tous les développements antérieurs [ici].

L'Union européenne condamne les rapports selon lesquels des missiles iraniens sont expédiés en Russie, exhortant l'Iran à mettre fin à ces livraisons, car elles intensifient le soutien militaire à la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

Suite aux menaces posées par la Corée du Nord et son aide militaire à la Russie, le chef de la sécurité ukrainienne, Kyrylo Budanow, appelle l'Union européenne à renforcer son soutien à la défense de l'Ukraine contre les alliés de la Russie.

Lire aussi: