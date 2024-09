Un ancien partenaire romantique parle publiquement de Madonna

Jenny Shimizu, célèbre pour ses caractéristiques androgynes, a représenté Calvin Klein et défilé pour des marques comme Versace, Prada, Jean Paul Gaultier, Levi's et le calendrier Pirelli dans les années 90. Elle a acquis sa renommée à cette époque, travaillant aux côtés de noms connus de l'industrie de la mode.

En 1993, Shimizu a eu une rencontre fortuite avec Madonna sur le tournage de son clip "Rain" et a entamé une liaison romantique. La série Hulu, "In Vogue: The 90s", présente Shimizu partageant ses souvenirs de cette époque. Elle révèle que Madonna l'invitait fréquemment dans des villes européennes pour des rencontres intimes. "Dans les années 90, on ne refusait pas une invitation de Madonna", a-t-elle déclaré. Ce qui a commencé comme une distraction agréable est devenu une expérience agréable pour elle.

Shimizu a comparé cette période à celle d'une call girl sophistiquée, déclarant : "Je recevais un appel d'elle, 'Peux-tu me rejoindre pour un rendez-vous à Paris ? Tu es en Europe, n'est-ce pas ?' Et je répondais : 'Absolument, je viens de terminer chez Prada, je prendrai le prochain vol.' Nos rendez-vous avaient lieu à l'hôtel Ritz à 4 heures du matin avant de retourner à Milan pour mon prochain engagement. Elle a plaisanté : 'Mon conjoint sera dévasté.' Shimizu est mariée à la conseillère en mode Michelle Harper depuis 2014.

Le mémorial de Shimizu

Dans son mémorial, Shimizu a clarifié que sa relation avec Madonna était principalement motivée par l'attirance physique plutôt que par les émotions. "Notre connexion n'était pas émotionnelle, c'était une question de pousser l'autre vers un sommet érotique", a-t-elle écrit. "J'aimais ça, je me sentais bien d'être à sa disposition, d'attendre son appel pour une liaison passionnée."

Shimizu a également partagé une relation romantique avec Angelina Jolie pendant son temps avec Madonna. Elles se sont rencontrées sur le tournage de "Foxfire" et Jolie a exprimé ses sentiments pour elle dans une interview pour le magazine "Girlfriends". "Jenny Shimizu aurait pu être mon amour le plus profond", a déclaré Jolie. "Je l'aurais peut-être épousée, si ce n'avait été pour Jonny Lee Miller", a-t-elle déclaré, faisant référence à son mari à l'époque. "Je suis tombée amoureuse d'elle dès que je l'ai vue."

Malgré son mariage avec la conseillère en mode Michelle Harper depuis 2014, le temps de Shimizu avec ces couples célèbres est une partie importante de son passé, reflétant les complexités des relations de célébrités et de la vie personnelle dans le monde glamour de la mode.

