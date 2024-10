Un ancien ministre en état d'ébriété purge une peine de prison dans un procès pour corruption rare à Singapour

Jeudi, un tribunal de Singapour a condamné un ancien ministre à un an de prison pour entrave à la justice et avoir accepté plus de 300 000 SGD en pots-de-vin, marquant la première incarcération d'un membre du cabinet dans une juridiction renowned for its transparency and integrity.