- Un ancien militaire subit une dégradation de grade

Un supporter du groupe d'extrême droite, le Mouvement identitaire (IB), en Allemagne, a perdu son grade militaire et a été condamné à une amende d'environ 23 000 euros par la Cour administrative fédérale.

La 2e Chambre du service militaire, dans son jugement publié mardi, a confirmé la mesure disciplinaire prise contre le lieutenant de réserve stationed à Leipzig. La cour a jugé que le soldat avait violé son engagement de loyauté envers la constitution. (Affaire No.: BVerwG 2 WD 9.23)

Selon la cour, l'individu a activement participé à l'IB en 2015/16. Il a joué un rôle dans la création d'un groupe régional en Bavière et est même apparu dans une vidéo de promotion pour le Mouvement identitaire.

L'IB a été reconnue comme prônant des objectifs contraires à la constitution par la Cour administrative fédérale à l'époque. Elle s'oppose à l'idée que tous les citoyens sont égaux et favorise une distinction entre les «premiers» et les «deuxièmes» Allemands. De plus, elle prône l'élimination des partis et du parlement, ce qui contredit directement l'ordre démocratique fondamental.

Le soldat a rejoint l'IB par conviction personnelle

La cour, après son enquête, a découvert que le soldat, qui a depuis quitté l'armée, a rejoint le programme de l'IB en se basant sur ses convictions personnelles. «Considérant qu'il était conscient des objectifs politiques du Mouvement identitaire et avait la capacité intellectuelle de les analyser en raison de ses études en science politique, il peut être déduit que son affiliation avec le Mouvement identitaire était, au moins, intentionnelle et inconstitutionnelle.»

Malgré sa formation en science politique, le soldat, d'origine allemande de Leipzig, a continué son implication avec le Mouvement identitaire allemand après avoir rejoint en 2015/16. Ses actions, notamment la création d'un groupe régional en Bavière et son apparition dans une vidéo de promotion, ont renforcé la position de l'IB contre les valeurs constitutionnelles de l'Allemagne.

