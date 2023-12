Un ancien joueur de la NBA G League a avoué avoir enlevé et tué une femme disparue à Las Vegas, selon la police

Comanche, 27 ans, et Sakari Harnden, 19 ans, ont été arrêtés la semaine dernière et accusés d'avoir enlevé l'amie de Harnden, Marayna Rodgers, mais la police a commencé à engager des poursuites pour meurtre contre Comanche et Harnden après que les restes de Rodgers ont été découverts, a déclaré le département de la police métropolitaine de Las Vegas dans un communiqué de presse dimanche.

Un mandat d'arrêt de la police indique que Comanche et Harnden sont accusés de meurtre dans la mort de Rodgers. Les Kings, affiliés aux Sacramento Kings, ont annoncé vendredi que Comanche avait été libéré de l'équipe.

Dans le mandat, qui a été déposé au tribunal de district du comté de Clark, la police indique que les deux hommes ont attiré la victime dans un endroit isolé sous prétexte d'un contrat de prostitution. Ils ont ensuite étranglé Rodgers dans le véhicule de Harnden avant de jeter son corps dans un fossé et de le recouvrir de pierres, selon le dossier du tribunal examiné par CNN.

Après ses aveux, Comanche a montré aux inspecteurs l'endroit où le corps de Rodgers avait été enterré, selon la police.

CNN a contacté les avocats de Comanche et de Harnden pour obtenir des commentaires sur ces allégations.

"Sakari et Chance ont commencé à mettre au point un plan pour attirer Marayna loin de ses amis afin de pouvoir la tuer", a déclaré la police dans le mandat d'arrêt. "Chance et Sakari n'ont pas réussi à trouver quelqu'un pour les aider à commettre le meurtre, alors ils ont décidé de le commettre eux-mêmes.

Selon la police, Rodgers a été portée disparue le 7 décembre, deux jours après avoir été vue pour la dernière fois avec des amis et avoir pris rendez-vous avec Harnden et Comanche.

Après les arrestations, les enquêteurs ont obtenu des informations qui les ont conduits à trouver les restes de Rodgers dans une zone désertique de Henderson, à environ 20 miles au sud-est de Las Vegas, selon la police.

Selon le mandat, Comanche a dit à son ex-petite amie dans un texto : "Je peux lui briser le cou ou simplement étrangler cette salope". Dans un autre message, il a écrit : "Si tu trouves une belle corde épaisse ou une corde solide, je peux le faire depuis la banquette arrière. Comme le font les tueurs dans les films."

Comanche a été arrêté par le FBI vendredi à Sacramento, en Californie, lors d'un entraînement des Stockton Kings et a renoncé à l'extradition lors d'une comparution devant le tribunal de Sacramento mardi. Les autorités de Las Vegas ont 30 jours pour le ramener dans le Nevada afin qu'il réponde des accusations portées contre lui.

Harnden a comparu devant le tribunal mercredi et doit revenir pour une mise en accusation en février. Elle a comparu dimanche devant le tribunal, où sa caution a été fixée à 500 000 dollars, selon les archives judiciaires.

Melissa Alonso et Jessica Flynn de CNN ont contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com