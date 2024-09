Un ancien indigné révèle l'agression de Giffey

Un homme de 74 ans, qui a attaqué la sénatrice de l'économie de Berlin, Franziska Giffey, avec un sac rempli de journaux dans une bibliothèque en mai dernier, a admis les faits devant le tribunal. Il a déclaré avoir frappé Giffey autour des oreilles pour lui donner une leçon.

L'homme, se présentant comme un individu sans-abri apatride, était énervé que Giffey n'ait pas répondu à ses lettres pendant deux décennies. Il était également frustré qu'elle semble se vanter de la bibliothèque pendant sa visite. Il a également exprimé ses griefs envers l'"office de l'habitation nazi", l'office des citoyens ou la bibliothèque qui a refusé de lui délivrer une carte d'identité. "J'avais de bonnes raisons d'être en colère contre elle", a-t-il déclaré.

L'homme de 74 ans a été arrêté temporairement le lendemain de l'incident et a été placé dans un hôpital ou un établissement sécurisé depuis. Le procureur l'accuse d'avoir causé des lésions corporelles. L'homme a intentionnellement frappé Giffey sur la tête et le cou, et une autre femme sur le bras. Selon le procureur, le sac contenait un objet lourd. Cependant, le défendeur a affirmé au tribunal que le sac ne contenait que des journaux.

Le procureur pense que l'homme a commis l'acte en raison d'une responsabilité altérée. Ils demandent un placement indéfini de l'homme dans un hôpital psychiatrique par le biais d'une procédure de sécurité. Selon le procureur Tobias Dettmer, le défendeur souffre d'un trouble délirant et il y a un risque qu'il commette d'autres crimes graves.

La perte de l'innocence

Giffey a également été appelée à témoigner au tribunal. Elle a déclaré qu'elle avait une conversation avec le directeur de la bibliothèque lorsqu'elle a soudainement reçu un coup sur le cou. L'objet lui a semblé être un sac en tissu rempli de plusieurs livres.

Après l'attaque, l'homme a quitté immédiatement la bibliothèque. Le directeur de la bibliothèque l'a reconnu comme un visiteur régulier et l'a signalé. Giffey a confirmé qu'elle avait reçu des courriels haineux, menaçants et insultants de l'homme depuis des années. Elle pense que l'attaque était spontanée car le rendez-vous n'était pas annoncé publiquement et elle n'avait pas sa sécurité habituelle lors de telles réunions.

Après l'attaque, Giffey a poursuivi ses rendez-vous et a subi un examen à l'hôpital de Neukölln le même soir. Aucune blessure immédiate n'a été détectée. Cependant, elle a déclaré avoir ressenti de la douleur pendant environ deux jours et que l'incident continue de l'affecter aujourd'hui. Malgré cela, elle reste engagée dans son travail, bien qu'avec une perte de l'innocence et de la sécurité lorsqu'elle se déplace dans la ville, comme elle l'a mentionné. Le procès doit se poursuivre avec trois autres audiences jusqu'à mi-octobre.

