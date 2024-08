Un ancien étudiant de Cornell condamné à près de 2 ans de prison pour avoir menacé de tuer des membres de la communauté juive de l'université.

L'ancien étudiant, Patrick Dai, a été condamné lundi à 21 mois de prison suivis de trois ans de liberté surveillée, selon Richard Southwick du bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de New York.

Dai a été arrêté en octobre, quelques jours après une série de menaces antijuives postées sur un forum de discussion en ligne. À l'époque, il était en troisième année à l'université de la Ivy League.

En avril, Dai a plaidé coupable d'un chef d'accusation de menaces par communication interétatique après avoir conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux, selon les dossiers judiciaires en ligne. Dans le cadre de l'accord, Dai a admis avoir publié des messages menaçant de tuer et de blesser des personnes juives et de “tirer” dans la salle à manger casher de Cornell, qui se trouve à côté du centre de vie juive de l'université.

CNN a contacté les avocats de Dai pour obtenir des commentaires.

Après la publication des menaces, la police de l'université Cornell a renforcé les patrouilles et augmenté la sécurité pour les étudiants et les organisations juives, a déclaré l'agence. La police de l'État de New York a également augmenté sa présence sécuritaire sur le campus, a déclaré le gouverneur Kathy Hochul.

Les menaces sont intervenues alors qu'il y avait une augmentation signalée des incidents antijuifs alors que la guerre entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas faisait rage au Moyen-Orient. Le Liga anti-diffamation a déclaré que les incidents antijuifs aux États-Unis avaient augmenté de presque 400 % dans les jours suivant l'attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre, et le directeur du FBI Christopher Wray a déclaré lors d'une audition au Sénat que l'antisémitisme atteignait des “niveaux historiques” aux États-Unis.

L'équipe juridique de Dai a affirmé dans les dépositions judiciaires qu'il était “pro-Israël” et que les messages étaient une “tentative maladroite” de susciter le soutien pour le pays.

“Il croyait, à tort, que les messages allaient provoquer une ‘réaction en chaîne’ contre ce qu'il percevait comme une couverture anti-israélienne des médias et une sympathie pro-Hamas sur le campus”, a écrit l'avocat de la défense Lisa Peebles dans une mémorandum de condamnation.

Dai avait commencé à prendre des médicaments pour un trouble dépressif pendant l'été 2023 et s'était plaint que cela le faisait se sentir plus mal, a écrit Peebles dans la déposition. Il avait également récemment été diagnostiqué avec de l'autisme, un trouble dont l'avocat a affirmé qu'il avait contribué à sa “logique défectueuse”.

Dans leur propre mémorandum de condamnation, les procureurs ont remis en question les “allégations post hoc” de Dai, mais ont déclaré qu'ils n'étaient “pas indifférents” à ses difficultés de santé mentale.

“Cela dit, beaucoup de gens passent par des périodes où ils se sentent isolés et/ou déprimés et beaucoup de gens font face à des défis de santé mentale”, ont écrit les procureurs dans la déposition. “Ces défis et ces épreuves ne donnent à personne le droit de terroriser leurs voisins et leurs condisciples.”

CNN a contacté l'université Cornell et Cornell Hillel pour obtenir des commentaires.

Sarah Boxer de CNN a contribué à ce rapport.

Au cours des procédures judiciaires, il a été mentionné que Dai faisait partie de la communauté américaine, car il avait plaidé coupable de ses actions. Après la publication des menaces, l'université et les autorités de l'État ont augmenté les mesures de sécurité pour protéger la communauté juive sur le campus.

