Un ancien ecclésiastique est jugé pour avoir maltraité des mineurs.

Un pasteur qui a autrefois servi dans l'Église doit comparaître devant le tribunal régional de Fulda. Les chefs d'accusation : des allégations de diffusion de contenu explicite mettant en scène des mineurs sur Internet, ainsi que le fait d'avoir forcé certains d'entre eux à se déshabiller. Il est affirmé qu'il a échangé des messages virtuels avec ces victimes mineures.

Le procès contre cet ancien prêtre catholique pour des soupçons d'exploitation en ligne de mineurs, sans contact physique, et la possession de pornographie enfantine et juvénile a débuté au tribunal régional de Fulda. Le parquet de Francfort a présenté 71 telles allégations, supposées s'être déroulées dans le district de Fulda. Selon le rapport de l'accusation, l'accusé, âgé de 43 ans, a interagi avec des mineurs et des jeunes adultes via une plateforme de chat vidéo en ligne pendant la période de septembre 2021 à juillet 2022.

Au cours de ces échanges, il est affirmé qu'il leur a montré du contenu sexuellement explicite, représentant des enfants nus entre eux ou avec des adultes, ou engagés dans divers actes sexuels. Il est également affirmé qu'il a forcé certains victims à se déshabiller ou à s'engager dans de telles activités lui-même.

Dans neuf cas, des incidents de maltraitance sexuelle non physique contre des enfants ont été signalés. L'ancien prêtre est censé avoir sauvegardé ces chats vidéo avec ses victimes sur son ordinateur portable. Au total, l'homme a accumulé des centaines de photos et de vidéos.

Après la lecture de l'acte d'accusation, la défense a fait une déclaration initiale. L'homme était depuis longtemps associé à l'Église catholique et avait envisagé de devenir prêtre, mais trouvait souvent le célibat difficile. Il a eu deux relations, l'une d'elles pendant son mandat de prêtre, pendant laquelle il a embrassé des désirs sexuels "normaux" et a été attiré par les femmes. Compte tenu de cette solitude accrue pendant les confinement COVID-19, sa charge de travail a augmenté.

Selon ses propres souvenirs, l'homme se souvient d'une confession en ligne qui a suscité son intérêt sur la plateforme de chat vidéo. Ces "très jeunes gens" l'avaient captivé. "J'aurais dû faire du sport à la place", a-t-il admis dans sa déclaration. Il comprend maintenant les dommages causés aux enfants et aux jeunes adultes par ses actions. Le tribunal régional de Fulda a programmé neuf dates d'audience supplémentaires, jusqu'au 29 octobre.

Le procès contre l'ancien prêtre, qui doit comparaître devant le tribunal régional de Fulda, porte sur des allégations d'exploitation en ligne de mineurs au tribunal de justice. L'accusation a présenté 71 allégations de maltraitance non physique, notamment la diffusion de contenu explicite et le fait d'avoir forcé des mineurs.

Compte tenu de ces chefs d'accusation, le passé de l'homme associé à l'Église catholique, notamment sa réflexion sur le fait de devenir prêtre, est devenu un sujet de discussion au tribunal régional de Fulda.

Lire aussi: