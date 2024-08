- Un ancien député témoigne au procès des "Reichsbürger"

Après une pause de quatre semaines, le procès de Francfort concernant Heinrich XIII. Prince Reuss a repris. L'ancienne députée du Bundestag Birgit Malsack-Winkemann a été la première accusée à s'exprimer longuement sur les chefs d'accusation portés par le Procureur général (PG) fédéral. Née à Darmstadt, elle a siégé au Bundestag pour l'AfD de 2017 à 2021 et a travaillé comme juge à Berlin pendant de nombreuses années.

Critique du procès et prise de distance par rapport aux co-accusés

Avant de commencer ses déclarations sur les accusés des trois procès de Francfort, Munich et Stuttgart, la sexagénaire a exprimé son mécontentement quant à la procédure contre le groupe. Elle a décrit le procès comme une histoire gonflée par le PG, dans laquelle des personnes principalement âgées étaient détenues sans raison. "C'est un scandale sans précédent", a-t-elle déclaré lors de la 17e journée du procès. Elle ne pouvait expliquer les chefs d'accusation que comme étant le fruit de l'imagination du PG.

Certains accusés étaient également en mauvaise santé ou malades. "Je ne sais pas combien de morts de plus ils veulent être responsables dans ce procès", a-t-elle déclaré au président du tribunal Jürgen Bonk, en faisant référence au défunt accusé Norbert G.

Conduire à travers le Bundestag

Le PG l'accuse d'avoir introduit d'autres accusés au Bundestag et d'avoir exploré le bâtiment avec eux. Elle était censée être membre du si-called Union Council et responsable du portefeuille de la justice. Elle est également accusée d'avoir activement cherché à recruter plus de personnes pour l'union Reuss.

"Les visites du Bundestag n'avaient rien à voir avec ce qui a suivi", a-t-elle insisté. C'était une action touristique normale. Malsack-Winkemann avait guidé des centaines de personnes à travers le Bundestag tout au long de sa carrière et ne pouvait même pas dire si certains membres du groupe étaient présents lors d'une visite. Elle considère ces visites comme un service d'un député du Bundestag au peuple.

Selon le PG, le groupe prévoyait une prise d'assaut armée du Bundestag pour prendre des députés en otage et ainsi déclencher un changement de système. Malsack-Winkemann a souligné : "Il n'y avait pas l'intention de prendre d'assaut le Bundestag. C'est une histoire à dormir debout." Cette coup d'État était censé se produire sur le signal de l'alliance soi-disant, que plusieurs accusés ont rapportée lors des réunions du groupe et aurait eu des contacts. Malsack-Winkemann a décrit l'alliance comme un "canular" et un "mirage".

Trois procès en cours parallèlement

À Francfort, neuf accusés sont accusés d'être membres d'une organisation terroriste ou de la soutenir. Les accusés auraient consciemment accepté des morts lors du coup d'État prévu, selon l'acte d'accusation. Jusqu'au verdict, les accusés sont présumés innocents. Un total de 26 conspirateurs présumés doivent répondre d'eux-mêmes dans deux procès parallèles à Munich et à Stuttgart. Le procès se poursuivra jeudi (15 août à 9h30).

