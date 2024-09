Un ancien délinquant obtient un paiement record aux États-Unis.

Après avoir passé près de dix ans en prison suite à des accusations d'implication dans un meurtre de 2008 qu'il n'avait pas commis, un américain nommé Marcel Brown a obtenu 50 millions de dollars (environ 45 millions) de dommages-intérêts. Un tribunal fédéral de Chicago a rendu cette importante transaction, faisant de Brown l'individu ayant reçu le plus important dédommagement pour une condamnation erronée dans l'histoire des États-Unis, selon le cabinet d'avocats Loevy & Loevy.

Brown, un afro-américain de 34 ans, avait été condamné à une peine de prison de 35 ans. Le tribunal l'avait déclaré complice du meurtre d'un jeune de 19 ans. Cependant, les charges contre lui ont finalement été abandonnées en 2018, ce qui a entraîné sa libération de prison. Son équipe juridique a réussi à démontrer que les officiers de police avaient obtenu sa confession par des moyens illégaux.

Selon le cabinet d'avocats Loevy & Loevy, la police a soumis Brown à 30 heures d'interrogatoire continu sans nourriture ni sommeil dans une tentative inébranlable d'obtenir une confession. Ils ont nié ses droits à un avocat en refusant ses nombreuses demandes, notamment en ne lui permettant pas de contacter un avocat. Après un procès rigoureux de deux semaines, le jury a conclu sans équivoque que la confession de Brown avait été influencée et que les preuves avaient été manipulées. Ils l'ont indemnisé de 10 millions de dollars pour la période entre son incarcération et sa condamnation, et de 40 millions de dollars pour les années passées en prison.

