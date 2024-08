Un ancien bunker nazi transformé en hôtel et complexe de loisirs en Allemagne

Construit de force pendant le régime d'Adolf Hitler, c'est un vestige de la période la plus sombre de l'histoire allemande - mais ce bloc de béton a connu une renaissance surprenante.

Le Hamburg Bunker relancé est maintenant rempli de deux restaurants, d'un Hard Rock Hotel de cinq étages et d'un toit-terrasse en forme de pyramide nouvellement construit avec un jardin où la verdure coule abondamment sur la façade en béton.

Le REVERB by Hard Rock est une addition appropriée à une ville aux riches traditions musicales - c'est après tout ici que les Beatles ont commencé leur carrière au début des années 1960.

Le quartier de Karoviertel où se trouve ce bunker forteresse est un coin branché rempli de cafés branchés et de boutiques vintage, ainsi que du club de nuit Knust dans un abattoir reconverti.

Les équipements

Les chambres du REVERB, qui en compte 134, vont de 180 euros pour une chambre classique avec une télévision à écran plat de 55 pouces et un assistant Alexa en chambre, à 269 euros pour une suite avec une vue panoramique sur la ville.

L'hôtel dispose également des détails modernes que l'on peut attendre dans tout hôtel branché qui se respecte, tels que l'auto-enregistrement, la technologie intelligente et les espaces de coworking.

Mais vous n'avez pas besoin d'être un client de l'hôtel pour profiter des équipements du bunker. Au niveau du sol, il y a le Constant Grind coffee shop et bar, et une Rock Shop pour ceux qui cherchent des articles Hard Rock.

Le bar-restaurant Karo & Paul, dirigé par le chef allemand de télévision Frank Rosin, a ouvert en avril 2024 et occupe les trois premiers niveaux du bâtiment. La zone du restaurant est toujours en cours de préparation.

Le restaurant La Sala - espagnol pour salon - est ouvert au cinquième étage, offrant des vues panoramiques et un menu international.

Enfin, en haut, il y a le jardin sur le toit Green Beanie, avec un bar et une promenade qui font le tour du bâtiment, accessible gratuitement au public.

Le défi

Le bunker de Hambourg était l'un des huit tours de DCA - bunkers anti-aériens au-dessus du sol qui ont également servi d'abris anti-aériens - que l'Allemagne a construits après les raids aériens britanniques sur Berlin en 1940.

L'histoire que porte le bunker de Hambourg est lourde, mais un mastodonte en béton de 76 000 tonnes avec des murs de 2,5 mètres d'épaisseur ne peut pas être facilement démoli ou ignoré.

La seule tour de DCA à avoir été complètement détruite est celle du zoo de Berlin, car les autres se trouvent dans des zones très peuplées où les explosifsWould involve too great a risk, selon l'AFP.

"L'idée d'ajouter de la hauteur au bâtiment avec de la verdure était d'apporter quelque chose de paisible et de positif à ce bloc massif laissé par la dictature nazie", a déclaré Anita Engels, de l'association de quartier Hilldegarden qui a soutenu le projet, à l'AFP.

L'association a contribué à ce nouveau chapitre de l'histoire du bunker de flak de Hambourg en recueillant des témoignages de personnes qui ont vécu dans le bunker pendant la guerre ainsi que des dossiers des centaines d'ouvriers forcés qui l'ont construit.

Une exposition au premier étage raconte maintenant l'histoire complète du bâtiment.

Malgré son passé sombre en tant que symbole de travail forcé pendant le régime de Hitler, le bunker de Hambourg invite maintenant les visiteurs à rester et à découvrir ses équipements transformés. Vous pouvez réserver une chambre au REVERB by Hard Rock, qui offre des équipements modernes tels que l'auto-enregistrement et des chambres respectueuses de l'environnement, ou simplement visiter les espaces publics, tels que le jardin sur le toit Green Beanie ou le Constant Grind coffee shop et bar.

