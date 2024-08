- Un analyste immobilier: environ 22 000 appartements restent vacants à Munich

Dans la dynamique Munich, il faudrait construire environ 1 000 nouveaux logements chaque mois jusqu'en 2028, selon les recommandations de l'Institut Pestel. Actuellement, une analyse financée par l'Association fédérale du commerce des matériaux de construction indique un déficit d'environ 10 500 logements dans le centre-ville, avec plus de 22 000 appartements vides – soit 2,7 % du parc immobilier total de la ville.

Malgré ces vacances, il y a un besoin de surplus supérieur à 3 % pour répondre aux relocations et aux rénovations. De nombreux propriétaires hésitent à entreprendre des travaux de rénovation en raison de contraintes financières ou d'incertitudes, telles que celles liées aux réglementations environnementales. Les controverses liées aux successions conduisent également souvent à des appartements restants inoccupés. En fait, un tiers de ces unités vides le sont depuis un an ou plus.

Katharina Metzger, présidente de l'Association du commerce des matériaux de construction, plaide en faveur de normes de construction moins strictes. "Ce gouvernement continuera à ignorer le logement social", déclare-t-elle. "Si vous garantissez 400 000 nouveaux logements – dont 100 000 nouveaux logements sociaux – lors de votre campagne électorale et que vous l'intégrez dans l'accord de coalition, vous n'aurez pas besoin d'y revenir un an avant les prochaines élections fédérales."

