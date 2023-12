Un an plus tard, le stock de lait maternisé s'est reconstitué, mais les parents ne sont pas encore satisfaits.

Selon certaines estimations, la pénurie aiguë est en grande partie résolue ; les données de la société d'études de marché IRI montrent que les taux de stock sont revenus à des niveaux proches de ceux d'avant la pénurie depuis des mois. Mais pour de nombreuses familles avec des nouveau-nés et d'autres qui dépendent du lait maternisé, ce n'est pas l'impression que l'on a.

"Au cours des premiers mois de la pénurie, c'était le désespoir absolu", a déclaré Hannah Kroll, dont le deuxième enfant a eu un an en juillet.

Au printemps dernier, après avoir elle-même eu du mal à trouver du lait maternisé, Hannah Kroll a créé un groupe sur Facebook pour aider les autres personnes dans le besoin. Le groupe - Baby Formula Search and Swap : Parents Helping Parents - compte toujours des milliers de membres et de nombreux messages chaque jour, et il y en a beaucoup d'autres comme celui-ci.

Le désespoir s'est quelque peu apaisé, mais la prudence reste de mise, selon Mme Kroll.

Find My Baby Formula, un outil qui surveille les stocks de lait maternisé et envoie des notifications aux utilisateurs lorsqu'il est disponible, continue de recevoir de nouvelles inscriptions chaque jour.

Ken Bean, le programmeur à l'origine de ce site, souhaitait aider les personnes qui, comme lui, avaient du mal à trouver du lait maternisé après la naissance de son fils en avril. Il a déclaré qu'il espérait que le site durerait deux ou trois mois, mais environ 5 000 personnes le visitent encore chaque jour. Ce chiffre est en baisse par rapport au pic d'environ 12 000 visiteurs par jour, ce qui est peut-être le signe que les choses s'améliorent, mais ne sont pas encore totalement résolues.

Des défis permanents

La pénurie de lait maternisé a atteint son paroxysme en juillet, lorsque plus de 20 % de tous les produits de lait maternisé - dont plus de 30 % de lait en poudre - ont disparu des rayons des magasins, selon les données d'IRI. À ce moment-là, Abbott Nutrition venait de rouvrir son usine de fabrication après des mois de stagnation de la production et l'opération "Fly Formula", le plan de l'administration Biden visant à stimuler l'approvisionnement en produits de lait maternisé importés, n'avait accompli qu'environ la moitié de ses missions.

Les taux de stock se sont régulièrement améliorés au cours des mois suivants et, en octobre, ils étaient presque revenus aux niveaux habituels d'avant la pénurie. Mais les données d'enquête duBureau du recensement américain, publiées pour la première fois ce mois-là, ont révélé qu'une grande partie des familles étaient toujours en difficulté.

Au cours des mois qui ont suivi, les données de l'IRI montrent que les taux de stock se sont maintenus à des niveaux relativement normaux. Mais la part des familles américaines qui se disent en difficulté n'a pas bougé non plus.

En janvier, comme en octobre, environ un tiers des familles ayant un enfant de moins d'un an ont déclaré avoir eu des difficultés à se procurer du lait maternisé au cours de la semaine écoulée. Plus de la moitié d'entre elles ont déclaré avoir moins d'une semaine de réserve.

La Maison-Blanche n'utilise pas les données de l'enquête du Bureau du recensement comme référence, car il n'y a pas de point de référence pour comparer les expériences avant la pénurie et d'autres indicateurs suggèrent que la situation s'est considérablement améliorée.

Il est moins fréquent de voir des rayons vides dans l'allée des préparations alimentaires, mais de nombreux détaillants continuent de limiter les achats.

"Bien que nous constations une amélioration continue du lait maternisé, nous constatons toujours l'impact du rappel et de la fermeture de l'usine en 2022", a déclaré un porte-parole de Kroger à CNN. "Pour s'assurer que tous les clients ont la possibilité d'acheter du lait maternisé, Kroger leur demande de limiter leurs achats à quatre contenants de lait maternisé.

La Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, reconnaît les difficultés actuelles.

"Nous reconnaissons que même si l'approvisionnement en lait maternisé s'améliore, certains parents ont encore du mal à trouver du lait maternisé ou à trouver leur type de lait spécifique dans les rayons des magasins. Nous continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les parents puissent obtenir des préparations pour nourrissons sûres et nutritives quand et où ils en ont besoin", a déclaré un porte-parole de la FDA.

Effets émotionnels persistants

La peur et l'inquiétude sont également exacerbées chez les parents qui entendent parler de la pénurie depuis un an, ce qui donne peut-être l'impression que la situation est plus grave que ne le suggèrent les données.

Selon les experts, les effets émotionnels de la pénurie persisteront bien au-delà de l'impact économique. Un certain niveau d'inquiétude peut persister même si les circonstances générales ont changé.

"Il est terrifiant de penser que l'on ne pourra pas nourrir son enfant", a déclaré Lauren Bauer, membre de l'Institut Brookings, dont les recherches portent sur les programmes fédéraux d'aide à la nutrition. "Si vous voyez un seul trou sur une étagère de lait maternisé, vous vous en souviendrez.

Selon Lauren Bauer, le respect des expériences individuelles et la gestion des craintes face aux changements du marché sont des éléments essentiels de la crise.

"S'il existe un fossé énorme entre la réalité et les craintes des familles, il faut faire davantage pour les convaincre que la crise est terminée", a-t-elle déclaré. "Les familles doivent savoir que des mesures sont prises pour prévenir des crises similaires à l'avenir et qu'elles disposeront de ressources suffisantes pour obtenir le lait maternisé dont elles ont besoin et qu'elles verront ce qu'elles ont l'intention d'acheter lorsqu'elles se rendront au magasin. Pas de surprise".

Le marché du lait maternisé est généralement très stable, en grande partie parce qu'un taux de natalité stable aux États-Unis entraîne une demande stable, a déclaré Krishnakumar Davey, président de l'engagement des clients chez IRI.

Mais après un choc de l'offre comme celui-ci, il faut généralement aux marchés au moins six mois et jusqu'à un an pour se rétablir, a déclaré M. Davey. La nature unique du marché des préparations pourrait également affecter le comportement des consommateurs.

La question de l'enquête sur les ménages du Census Bureau concernant la "difficulté à obtenir du lait maternisé" est large, ce qui laisse une marge d'interprétation quant à la cause de cette difficulté.

Selon les experts, les contraintes financières ne sont probablement pas un facteur déterminant.

Aux États-Unis, la plupart des laits maternisés sont achetés grâce aux prestations du programme spécial de nutrition complémentaire pour les femmes, les nourrissons et les enfants, connu sous le nom de WIC. Les contrats conclus par les États déterminent les marques et les formats qui peuvent être achetés grâce à ces prestations, et le gouvernement fédéral a élargi l'éventail des options offertes aux familles pendant la pénurie.

"Si vous bénéficiez du WIC, vous disposez de toutes les ressources nécessaires pour aller chercher le lait maternisé. Mais si le lait maternisé n'est pas disponible, c'est là que le bât blesse", a déclaré Mme Bauer. "Il n'y a pas de contrainte financière pour ces familles en termes de lait maternisé, c'est juste une question d'accès.

Les données fédérales montrent que les taux de couverture du WIC, c'est-à-dire la part de la population éligible qui s'inscrit effectivement au programme, sont restés stables entre 2019 et 2020 - un signe que la pandémie de Covid-19 n'a pas particulièrement découragé les inscriptions au programme.

"Si les gens ne bénéficiaient pas du WIC, ces chiffres [de l'enquête du Bureau du recensement] seraient énormes", a déclaré Geri Henchy, directrice de la politique nutritionnelle au Food Research and Action Center, un groupe de défense des droits.

Mais les experts estiment qu'il existe de nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'accès au lait maternisé, dont beaucoup existaient déjà bien avant le début de la pénurie.

Le gouvernement fédéral ne recueille pas de données centralisées sur les taux de remboursement, de sorte qu'il n'existe pas de tableau national permettant de déterminer la fréquence à laquelle les bénéficiaires du programme WIC utilisent leurs prestations et l'évolution de la situation au fil du temps.

Des millions d'Américains ont un accès limité aux grands magasins d'alimentation, les déserts alimentaires étant plus importants dans certaines régions du pays que dans d'autres. L'insécurité alimentaire tend également à être plus élevée chez les jeunes familles.

En outre, il est généralement difficile de s'y retrouver dans le rayon des préparations pour nourrissons. Lorsqu'un bébé commence à prendre un type de lait maternisé spécifique, les familles ne savent pas toujours quelles sont les options de substitution appropriées pour leur enfant, s'il y en a.

Et un an après le rappel, un tout nouveau groupe de familles commence à apprendre tout cela depuis le début.

"Nous entrons dans la deuxième année de cette étude, et nous avons donc une toute nouvelle génération - une toute nouvelle cohorte - de parents qui sont confrontés à ce problème", a déclaré Mme Kroll. "C'est un tout nouveau groupe de mères que nous aidons par l'intermédiaire des groupes que nous avons créés pour le premier groupe de bébés touchés.

En décembre, le ministère américain de l'agriculture a envoyé une lettre aux agences de l'État, décrivant un plan de "désengagement" et de retour aux activités normales, en réduisant les dérogations qui avaient été accordées pendant la pénurie.

"Ils doivent voir quelque chose qui leur donne confiance en la possibilité de revenir au statu quo antérieur", a déclaré M. Bauer.

