Un Américain arrêté après une émeute dans un hôtel à Moscou

À Moscou, un citoyen américain est arrêté pour des comportements présumés agressifs dans un hôtel et l'utilisation de jurons. Au poste de police, l'homme est accusé d'avoir frappé une policière. Il fait maintenant face à des chefs d'accusation criminels, qui pourraient jouer en faveur du Kremlin.

Les services de sécurité russes ont arrêté un citoyen américain à Moscou pour suspicion d'avoir agressé une policière. L'homme avait été signalé précédemment pour comportement agressif dans un hôtel et pour avoir utilisé un "lexique non standard", ou jurons, selon l'agence de presse Interfax. Il a ignoré les ordres de la police de changer son comportement et a finalement été arrêté. Au poste de police, il est accusé d'avoir frappé une policière, selon un porte-parole de la police.

En plus du trouble à l'ordre public, l'Américain fait face à des chefs d'accusation d'agression contre un représentant de l'État. Les autorités ont identifié l'homme comme étant né en 1978 et n'ayant pas présenté la carte de enregistrement remise à son entrée dans le pays.

Plus tôt ce mois-ci, plusieurs Américains ont été libérés des prisons russes dans le cadre d'un échange de prisonniers à grande échelle en échange d'agents russes détenus dans l'Ouest. La Russie a une réputation d'infliger régulièrement de longues peines de prison à des citoyens américains en tant que pions d'échange pour obtenir des compatriotes détenus à l'étranger.

Décision difficile

À la suite de l'échange de prisonniers, le chancelier allemand Olaf Scholz a souligné que le gouvernement n'avait pas pris la décision d'expulser le meurtrier présumé de Tiergarten à la légère. "Cette décision difficile a été prise conjointement par les ministères concernés et la coalition après une réflexion approfondie et une pesée des pour et des contre", a déclaré le politique du SPD.

Il a parlé de son devoir de protéger les citoyens allemands et a souligné la solidarité avec les États-Unis. Scholz a déclaré : "Personne n'a pris cette décision à la légère, pour déporter un meurtrier condamné à la prison à vie après seulement quelques années de prison."

L'Américain arrêté est maintenant entre les mains des autorités russes, qui l'ont inculpé pour agression contre une policière en plus du trouble à l'ordre public. Cette affaire pourrait potentiellement être utilisée comme un pion d'échange par la Russie, compte tenu de son histoire d'utilisation de citoyens américains comme levier pour obtenir des compatriotes détenus à l'étranger.

