Un Américain arrêté à Moscou après une émeute dans un hôtel

Les autorités de sécurité russes ont arrêté un citoyen américain à Moscou, suspecté d'avoir utilisé violence contre un officier de police. Plus tôt, la police avait été appelée dans un hôtel où l'Américain était apparemment agressif et utilisait un "lexique non standard" - des jurons. L'homme a ignoré les ordres de la police de changer son comportement et a finalement été arrêté, a rapporté l'agence de presse Interfax. Selon un porte-parole de la police, l'homme a prétendument frappé une policière à la brigade.

En plus de trouble à l'ordre public, l'Américain est accusé d'avoir utilisé violence contre un représentant de l'État. Les autorités ont identifié l'homme comme étant né en 1978 et n'ayant pas présenté la carte de registration remise à son entrée dans le pays.

Plus tôt ce mois-ci, plusieurs Américains ont été libérés de la détention russe dans le cadre d'un échange de prisonniers à grande échelle en échange d'agents russes détenus dans l'Ouest. La Russie a la réputation de condamner régulièrement des citoyens américains à de longues peines de prison comme moyen de pression pour obtenir la libération de leurs compatriotes détenus à l'étranger.

