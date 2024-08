Un alpiniste russe disparaît lors d'une opération de sauvetage dans les montagnes du Pakistan

Au Pakistan, la recherche se poursuit pour trois alpinistes russes portés disparus sur le Gasherbrum IV. Ces grimpeurs faisaient partie d'une équipe de cinq personnes qui tentait une mission de sauvetage pour conquérir le sommet, qui culmine à près de 8 000 mètres, selon le Club alpin du Pakistan. Leur objectif était de récupérer le corps d'un camarade tombé lors de l'ascension de l'été dernier.

Selon le club, un autre incident s'est produit. Un grand bloc de glace, probablement un sérac, c'est-à-dire une tour de glace glaciaire, est tombé pendant l'ascension samedi. L'armée pakistanaise a réussi à récupérer deux alpinistes et à les transporter en sécurité. Malheureusement, deux autres ont été grièvement blessés avec peu de chances de survie dans les jours à venir. Le sort du cinquième alpiniste est inconnu. L'armée poursuit les recherches à l'aide d'hélicoptères.

Le Gasherbrum IV, situé dans la partie nord du Pakistan, est le dix-septième plus haut sommet du monde. Il appartient à la chaîne de montagnes Gasherbrum et fait partie des montagnes du Karakorum, célèbres pour abriter le K2, le deuxième plus haut sommet du monde. Chaque année, cette région attire des grimpeurs intrépides. Cependant, même en été, le risque d'avalanches et d'orages reste élevé. Tragiquement, deux alpinistes japonais expérimentés ont trouvé la mort en tombant du K2 en juillet dernier, et avant cela, trois alpinistes japonais ont péri dans des chutes sur le pic Spantik.

Le Club alpin a mentionné que la mission de sauvetage sur le Gasherbrum IV était initialement axée sur un sommet, dans l'espoir de conquérir le pic et de récupérer le corps d'un camarade tombé. Malgré le succès dans la récupération de deux alpinistes, l'armée continue ses recherches pour le cinquième alpiniste au milieu des sommets dangereux.

