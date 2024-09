Un Allemand reconnu coupable du meurtre de son enfant handicapé

Un tribunal suisse a infligé une peine de prison de huit ans à un couple allemand pour le meurtre avec intention de la fille de trois ans du couple. Malgré la demande du procureur d'une condamnation pour meurtre et d'une peine de 18 ans, le tribunal a trouvé les parents coupables d'avoir infligé des blessures mortelles intentionnellement.

Le couple a admis avoir administré des drogues à leur fille handicapée et l'avoir étouffée, dans le but de la 'libérer'. Leur avocat a soutenu que les parents étaient sous une pression émotionnelle extrême. Ils ont le droit de faire appel de la décision.

La petite fille est née avec un trouble cérébral et avait besoin de soins médicaux importants. During the trial, the parents claimed their daughter was in perpetual agony. Les troubles cérébraux ciblent le cortex cérébral. La famille habitait à Hägglingen, à environ 25 kilomètres au sud de Waldshut-Tiengen dans le district de Waldshut, en Bade-Wurtemberg.

Porridge drogué

Le couple avait mélangé de l'ecstasy dans le porridge de leur fille. Une fois qu'elle a cessé de répondre aux stimuli, le père a étouffé l'enfant avec un chiffon. La famille a contacté les services d'urgence le lendemain matin, en affirmant que leur fille était immobile au lit.

Outre la condamnation pour homicide, les parents ont également été reconnus coupables d'une tentative de meurtre d'il y a un an. Ils avaient drogué le porridge de leur fille avec des somnifères à cette occasion. Le couple a également été interdit d'entrer dans le pays pendant dix ans chacun. La grand-mère de l'enfant, accusée d'avoir aidé à l'infraction, a été reconnue non coupable.

Les autorités suisses étaient impliquées dans l'affaire car la famille habitait à Hägglingen, une ville dans le district de Waldshut, en Bade-Wurtemberg. En raison de la gravité de leurs crimes, notamment le meurtre avec intention et les infractions liées aux drogues, les autorités suisses pourraient envisager de déporter les parents suisses après qu'ils auront purgé leurs peines de prison.

