- Un Allemand mort retrouvé dans un canyon profond

Un randonneur de Bavière, âgé de 77 ans, qui effectuait une randonnée solo dans les Alpes de Lechtal, a été porté disparu et retrouvé mort dans un ravin dans les Alpes tyroliennes. Selon la police autrichienne, l'homme âgé a été découvert sans vie dans un lit de rivière près de Schnann, à Arlberg.

Originaire du district de Neu-Ulm, l'homme n'a pas réussi à atteindre la gare comme prévu lundi, ce qui a incité sa famille à alerter les autorités. Une opération conjointe impliquant des secouristes de montagne, la police alpine et les pompiers a été entreprise en réponse. Le corps du randonneur a été découvert mardi.

Enquête de la police autrichienne

Les circonstances exactes et la cause du décès restent inconnues, selon les autorités. Il n'y a aucun signe d'activité criminelle, ont-ils déclaré. Une autopsie approfondie apportera plus de précisions. L'officier en charge a déclaré à l'agence de presse allemande que le terrain n'était pas excessivement difficile et que la météo avait été favorable pour la randonnée ces derniers jours.

La ville natale du randonneur se situe en Bavière, une région connue pour sa beauté pittoresque et populaire pour les activités en plein air. Malgré son expérience étendue en randonnée, l'homme âgé a eu du mal à atteindre la gare en Bavière, ce qui indique potentiellement des problèmes de santé.

