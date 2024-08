- Un agriculteur récolte des légumes crucifères et du chou pendant la canicule saisonnière

Récupérer des choux en été : Gottfried Gerken de Vechta collecte depuis longtemps des légumes d'hiver de ses champs. Ces récoltes arrivent sur les étals en tant que produits réfrigérés. Gerken fournit l'entreprise Elo-Frost située à Vechta-Landförden.

Des choux sans gel ? On pense généralement que le chou a besoin du froid pour développer un goût sucré et doux. Cependant, selon le Centre d'information agricole fédéral, le gel n'est pas essentiel pour le goût, étant donné que les variétés modernes à feuilles délicates et teneur en sucre élevée contiennent moins de composés amers.

Basse-Saxe et Rhénanie-du-Nord-Westphalie comme principales zones de culture

D'ordinaire, la saison des produits frais commence fin octobre avec un temps frais et se termine en mars. En Basse-Saxe, le chou est un aliment typique de l'hiver.

En 2023, environ 20 500 tonnes de chou ont été récoltées en Allemagne, dont 75 % provenaient des principales zones de culture de Basse-Saxe et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La plupart de la production ne se retrouve pas sur les marchés de produits frais, mais est transformée en conserves et produits surgelés.

Les choux de Gerken, souvent destinés à la transformation, peuvent devenir d'autres types de légumes conservés si la demande de produits frais diminue. Malgré la prédominance de la Basse-Saxe et de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans la production de chou, les agriculteurs de ces régions cultivent également d'autres légumes d'hiver pour maintenir la diversité du paysage.

