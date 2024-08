Un agresseur ouvre le feu sur des militaires devant un centre de recrutement en Ukraine

1:34 AM Séoul : Il est suspecté que la Corée du Nord a fourni à la Russie plus de six millions de munitions d'artillerieIl est suspecté que la Corée du Nord a fourni à la Russie plus de six millions de munitions d'artillerie jusqu'à présent, selon les informations de l'agence de renseignement militaire sud-coréenne et rapportées par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Plus de 13 000 conteneurs potentiellement utilisés pour le transport d'armes ont été transférés via le port nord-coréen de Najin depuis mi-2022.

11:36 PM L'Ukraine prévoit de reprendre la construction de la centrale nucléaire inachevéeL'agence nationale de l'énergie nucléaire d'Ukraine, Energoatom, prévoit de relancer les travaux sur la centrale nucléaire inachevée de Chornobyl. "L'équipe d'Energoatom étudie activement de nouveaux sites de construction. Le lieu le plus prometteur est Chornobyl, près de la ville de Pripyat dans la région de Kyiv", a déclaré le Kyiv Independent, citant Energoatom. La centrale sera équipée de réacteurs de la société américaine Westinghouse. Le conseil municipal de la ville de Chornobyl a déjà donné son feu vert pour le projet. "La réalisation de ces plans est indiscutablement un investissement important dans la reconstruction d'après-guerre et la sécurité énergétique du pays", a déclaré le PDG d'Energoatom, Petro Kotin. Les plans de construction de la centrale ont existé depuis 1970, mais ont été arrêtés en 1989.

9:01 PM L'Ukraine utilise environ 170 types différents de drones pour les opérations de combatL'Ukraine a utilisé environ 170 types différents de drones pendant son conflit avec les troupes russes, a déclaré le deputy commander des forces armées, Vadym Sukharevskyi, à Ukrinform. Les forces ukrainiennes dépendent lourdement des véhicules aériens sans pilote pour la défense, et le pays fabrique également de nouveaux modèles et les lance, capables d'atteindre des cibles profondément à l'intérieur de la Russie.

8:27 PM Kyiv propose d'organiser le deuxième sommet pour la paix en Ukraine dans le Sud globalSelon l'adjoint du président ukrainien, Andriy Yermak, Kyiv souhaiterait que le deuxième sommet pour la paix en Ukraine se tienne dans l'un des pays du Sud global. "Nous aimerions que le deuxième sommet se tienne dans l'un des pays du Sud global", a-t-il déclaré, mentionnant également que le Premier ministre indien Narendra Modi avait exprimé son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine lors de sa récente visite à Kyiv.

8:58 PM Les États-Unis condamnent l'attaque mortelle contre un hôtel en Ukraine causée par une frappe de missile russeLa Maison Blanche condamne une frappe de missile sur un hôtel en Ukraine qui a entraîné la mort d'un conseiller en sécurité de Reuters et blessé deux journalistes de Reuters. "Nous condamnons cette attaque dans les termes les plus forts et présentons nos condoléances les plus sincères à Reuters pour la perte de son collègue", a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale sur Twitter.

20:25 Zelensky considère l'offensive de Kursk comme l'une des "étapes pour mettre fin à la guerre"Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'offensive dans la région russe de Kursk est l'une des "étapes pour mettre fin à la guerre". "L'opération de Kursk n'a aucun lien avec l'un des points de la formule de paix ukrainienne", a déclaré Zelensky. "L'opération de Kursk est-elle liée au deuxième sommet pour la paix ? Oui, elle l'est. Parce que l'opération de Kursk est l'un des points du plan de victoire ukrainien."

19:52 La Russie construit de nouveaux ponts pontonniers dans la région de Kursk pour rétablir les lignes d'approvisionnementAprès que l'Ukraine a détruit plusieurs ponts dans la région de Kursk, la Russie tente de sécuriser ses lignes d'approvisionnement à l'aide de ponts pontonniers. Des images satellite prises lundi montrent que les forces russes ont construit un pont temporaire sur la rivière Sejm près d'un pont détruit. L'Ukraine continue d'essayer de détruire ces passages russes sur l'eau à l'aide d'armes diverses, telles que l'artillerie de longue portée.

19:17 Zelensky prévoit de présenter son plan pour mettre fin à la guerre à Biden, Trump et HarrisLe président ukrainien Volodymyr Zelensky prévoit de présenter son plan pour une fin réussie de la guerre contre la Russie au président américain sortant Joe Biden en septembre. Donald Trump et Kamala Harris seront également briefés sur le plan, a déclaré Zelensky. L'offensive de Kursk fait déjà partie de ce plan. Outre les aspects militaires, le plan comprend également des initiatives diplomatiques et économiques, a déclaré Zelensky, sans donner de détails.

18:44 L'Ukraine documente 136 000 crimes de guerre commis par la Russie depuis le début de 2022Les agences d'application de la loi ukrainiennes ont documenté 136 000 crimes de guerre commis par les agresseurs russes depuis le début de l'invasion à grande échelle en 2022. Le bureau du procureur a depuis enquête sur un total de 660 suspects, avec 126 condamnations, selon les autorités ukrainiennes. Andriy Kostin, le procureur général ukrainien, a noté que ces chiffres peuvent être incomplets en raison des territoires occupés inaccessibles.

18:20 Le service de sécurité russe accuse des correspondants de Deutsche Welle et un journaliste ukrainien d'être entrés illégalement dans la région russe de KurskLe Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB) a ouvert une enquête contre un correspondant de Deutsche Welle et un journaliste ukrainien, les accusant d'être entrés illégalement dans la région russe de Kursk, selon le FSB. Nick Connolly, un employé du diffuseur international allemand Deutsche Welle (DW), et Natalia Nagornaya, une employée de la chaîne ukrainienne 1+1, sont reportedly en train de signaler depuis des zones contrôlées par l'Ukraine dans la région de Kursk.

17:25 Grossi: Proximité de la centrale nucléaire de Kursk "Extrêmement Critique"La proximité du conflit entre l'Ukraine et la Russie et la centrale nucléaire située dans la région russe de Kursk est d'une importance capitale, selon le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi. "Une centrale nucléaire de cette envergure si proche d'une zone de conflit ou d'une frontière militaire est un problème extrêmement critique", a déclaré Grossi après sa visite sur place. "Le fait que nous ayons des activités militaires qui se déroulent à quelques kilomètres, à quelques miles de là, en fait une préoccupation directe", a-t-il ajouté. "En fin de compte, cela peut sembler raisonnable et simple : éviter d'attaquer une centrale nucléaire." La centrale nucléaire fonctionne actuellement dans des conditions "presque normales", a-t-il mentionné.

16:51 Syrskyj: Russie Déploie 30 000 Soldats à KurskL'un des objectifs de l'opération ukrainienne dans la région de Kursk est de détourner les troupes russes d'autres secteurs, principalement des régions de Pokrovsk et de Kurachovo dans la zone de Donetsk. Selon le commandant de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrskyj, la Russie a déjà déployé 30 000 soldats dans la région de Kursk. "Et ce nombre augmente", affirme Syrskyj. La Russie réduit actuellement ses activités dans la partie sud de l'Ukraine. Cependant, la tension reste élevée dans la région cible de Pokrovsk, où Moscou concentre ses troupes les plus fortes, selon Syrskyj.

16:25 Artillerie Russe Tue Une Personne dans la Région de KharkivLes forces russes ont bombardé la ville de Bohoduchiw dans la région de Kharkiv avec de l'artillerie. Une personne est morte et six autres ont été blessées, a rapporté le bureau du procureur général ukrainien. Selon leurs informations, l'un des obus a touché un arrêt de bus, entraînant la mort d'une femme de 71 ans. Les obus russes ont également visé des installations industrielles et résidentielles et divers véhicules.

15:57 Shmyhal Évalue le Dépassement du Budget en MilliardsLe Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré que l'Ukraine avait besoin de 15 milliards de dollars supplémentaires pour couvrir son déficit budgétaire en 2025. L'agence de presse Reuters cite Shmyhal en déclarant que l'Ukraine prévoit un déficit budgétaire total de 35 milliards de dollars pour l'année prochaine, avec des plans pour couvrir 20 milliards. Selon les estimations du gouvernement ukrainien, le déficit en 2024 était d'environ 38 milliards de dollars. Shmyhal a mentionné que le gouvernement prévoyait d'augmenter les impôts et d'emprunter davantage sur le marché de la dette intérieure pour lever des fonds supplémentaires pour la guerre contre la Russie. Le parlement discutera de ces propositions en septembre.

15:32 Ukraine Considère le Développement de Ses propres Systèmes d'ArmesL'Ukraine signale la plus grande attaque de bombes et de roquettes par l'armée russe depuis le début de la guerre. Les attaques intenses se poursuivent même la nuit. Par conséquent, l'Ukraine explore actuellement d'autres méthodes pour se protéger contre les attaques russes en plus de l'aide militaire de l'Occident.

15:11 Zelenskyj: Ukraine a Réussi le Test de sa Première Missile BalistiqueLe président Volodymyr Zelenskyj de l'Ukraine déclare que l'Ukraine a réussi le test de sa première missile balistique. "La première missile balistique ukrainienne a été réussie", dit Zelenskyj. Il félicite "notre industrie de la défense", mais ne fournit pas plus d'informations sur la missile.

14:45 Moscou : Implication des États-Unis dans l'Incursion Ukrainienne est un FacteurLe ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, considère l'implication des États-Unis dans l'incursion des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk comme un fait. Il suggère que la réponse du gouvernement russe pourrait potentiellement être plus sévère qu'auparavant, selon les agences de presse russes RIA et TASS. Cependant, il ne fournit aucun détail ou preuve pour étayer ses allégations. La Maison Blanche a déclaré qu'elle n'avait aucune connaissance préalable de l'incursion surprise des troupes ukrainiennes dans Kursk le 6 août.

14:19 Zelensky : Les F-16 ont déjà Abattu des Missiles RussesLe président ukrainien Volodymyr Zelensky signale que les nouveaux avions de combat F-16 ont déjà réussi à intercepter des missiles russes. "During this large-scale missile attack, we downed some missiles with the aid of F-16s", dit Zelensky. Les avions ont été utilisés pour repousser l'attaque aérienne dévastatrice du lundi. Les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Belgique ont promis collectivement de fournir plus de 60 de ces avions de combat américains à l'Ukraine.

13:59 Alerte Aérienne Temporaire Près de la Centrale Nucléaire Russe de KurskIl y a une alerte aérienne temporaire dans la ville de Kursk dans la région russe de Kursk dans l'après-midi. Des sirènes avertissent d'une menace de missile, selon un reporter de Reuters. La centrale nucléaire de Kursk, actuellement inspectée par le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, est située à Kursk.

13:44 Armée Russe Affirme Avoir Capturé un autre Endroit Près de PokrovskL'armée russe affirme avoir capturé un autre village près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Le ministère de la Défense déclare que le village d'Orlowka dans la région de Donetsk a été "libéré". Orlowka est le nom russe du village ukrainien d'Orliwka. Malgré les combats en cours contre l'armée ukrainienne dans la région russe de Kursk, Moscou poursuit son offensive dans Donetsk. Le ministère annonce régulièrement la capture de nouveaux endroits, la région entourant le hub logistique important de Pokrovsk étant également sous surveillance.

13:21 Lavrov Menace d'une Guerre Nucléaire

13:04 Syrskyj: Progrès supplémentaire dans le Kursk - Conditions difficiles à Pokrovsk

D'après le commandant militaire ukrainien Oleksandr Syrskyj, les forces ukrainiennes progressent dans la région russe de Kursk. Cependant, les troupes russes se déplacent vers la ville de Pokrovsk dans la région ukrainienne de Donetsk. La situation y est complexe.

12:42 Munz: Attentes d'assauts renforcés sur l'Ukraine prochainement

Suite aux récentes attaques de drones, la Russie intensifie ses bombardements de missiles sur l'Ukraine. Le timing n'est pas fortuit, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. L'automne et la période de chauffage approchent.

12:33 Kyiv: 594 prisonniers de guerre russes capturés dans le Kursk

D'après le chef des forces armées, Olexander Syrskyj, l'Ukraine a capturé un total de 594 soldats russes dans la région de Kursk. C'est la première fois qu'il communique un chiffre. Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que le "Washington Post" avait identifié au moins 247 soldats russes grâce à l'examen de photos et de vidéos.

12:09 Panne de courant et restrictions prévues pour plusieurs jours supplémentaires

Suite à la plus importante attaque russe sur l'Ukraine depuis le début de la guerre, les pannes de courant et les "sévères" restrictions d'électricité sont attendues pour durer encore une à deux semaines, selon Iwan Plachkow, président de l'association énergétique ukrainienne, dans une interview accordée à la chaîne de télévision Kyiv24. Plachkow a déclaré que l'importante attaque russe du lundi était "l'une des attaques les plus massives sur l'infrastructure énergétique" visant à provoquer "un blackout complet du système énergétique".

11:46 Roth: La Russie vise à déclencher une vague de réfugiés vers l'UE avec une vague d'attaques

La Russie cherche à déclencher un mouvement de réfugiés vers l'Europe avec ses attaques massives sur l'infrastructure ukrainienne, selon l'expert en politique étrangère du SPD Michael Roth. La série d'attaques est "le début d'une nouvelle campagne de destruction contre l'infrastructure énergétique ukrainienne", a déclaré Roth au portail Politico. "D'une part, l'objectif est de désactiver la production d'armes ukrainiennes, et d'autre part, de rendre la vie des gens en Ukraine intenable pour déclencher de nouveaux mouvements de réfugiés vers l'UE". Roth a appelé à une aide pour l'hiver prochain - comme des générateurs de secours - et une autorisation américaine pour l'utilisation d'armes à longue portée contre les aérodromes d'où décollent les bombardiers russes.

11:21 Garde-frontière ukrainienne: Pas de mouvements de troupes en Biélorussie

La Garde-frontière ukrainienne signale l'absence de mouvements concrets de troupes en Biélorussie. Aucun soldat ni équipement n'a été repéré près de la frontière, selon le porte-parole de la Garde-frontière Andrij Demtschenko dans la télévision ukrainienne. Toutefois, il subsiste un danger général pour l'Ukraine depuis la frontière avec la Biélorussie. Récemment, le ministère des Affaires étrangères ukrainien a déclaré que la Biélorussie avait Significativement concentré des troupes et de l'équipement à la frontière. La Biélorussie est un allié proche de la Russie.

10:56 Gouverneur russe confirme les tentatives de percée ukrainiennes dans le Belgorod

Le gouverneur de la région de Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, signale sur Telegram que "des informations ont été reçues indiquant que l'ennemi tente de franchir la frontière". Cela confirme les rapports des canaux Telegram russes (voir entrée à 10:02). "Selon le ministère de la Défense russe, la situation à la frontière reste complexe mais sous contrôle", a déclaré Gladkow. "Veillez à rester calme et à ne vous fier qu'aux sources d'informations officielles". Le gouverneur a affirmé que l'Ukraine avait attaqué la région avec plus de 20 drones au cours des 24 dernières heures. Kyiv n'a pas encore commenté les incidents présumés.

Lisez plus à ce sujet ici.

10:50 Rapport: L'Ukraine crée de nouvelles unités lourdes

L'Ukraine serait en train de créer de nouvelles brigades mécanisées pour le combat défensif contre l'agression russe, selon un portail ukrainien indépendant "MilitaryLand". Ces unités, composées d'environ 2000 soldats, devraient être opérationnelles d'ici 2025. Le personnel sera probablement recruté parmi les Ukrainiens résidant à l'étranger et formé en partie là-bas. Les unités mécanisées sont équipées de matériel militaire lourd comme les tanks.

Lisez plus ici.

10:44 Le directeur général de l'AIEA Grossi inspecte la centrale nucléaire russe à Kursk

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, s'est rendu à la centrale nucléaire de Kursk, selon un rapport de l'agence de presse russe TASS. Grossi avait annoncé la veille qu'il dirigerait lui-même l'inspection du site en raison de la situation grave. Des milliers de soldats ukrainiens avaient pénétré dans la région de Kursk lors d'une attaque surprise le 6 août. La Russie affirme que l'Ukraine a attaqué à plusieurs reprises le site. Le gouvernement de Kyiv n'a pas encore officiellement commenté cela.

10:02 Tentative d'incursion frontalière ukrainienne dans la région de Belgorod

Selon des sources Telegram russes, rapportées par The Guardian, des troupes ukrainiennes semblent tenter de franchir la frontière russe dans la région de Belgorod au sud. Selon les informations, environ 500 soldats ukrainiens ont attaqué deux points de contrôle à Nechoteyewka et Shebekino, où les combats se poursuivent. Ces points de contrôle se trouvent dans la région de Belgorod, qui borde la région russe de Kursk, où les forces ukrainiennes ont attaqué le territoire russe depuis le début août.

09:45 Fortes pertes russes signalées par le quartier général ukrainienLe quartier général ukrainien a rapporté la perte d'environ 1 280 soldats russes en l'espace d'une journée. Le nombre total de soldats russes tués ou incapacités depuis le début du conflit s'élève désormais à 610 100, selon Kyiv. Par ailleurs, l'Ukraine affirme que, au cours des dernières 24 heures, 12 chars russes, 19 véhicules blindés, 52 systèmes d'artillerie, 120 drones, 103 missiles et un lanceur de roquettes multiple ont été détruits. Il convient de noter que ces chiffres ne peuvent être vérifiés de manière indépendante. La Russie maintient le secret sur ses propres pertes.

09:21 L'armée de l'air ukrainienne revendique la destruction massive d'armesL'armée de l'air ukrainienne annonce avoir abattu cinq missiles russes et 60 drones. La Russie a lancé un total de 10 missiles et 81 drones contre l'Ukraine, selon l'armée de l'air. Environ 15 drones et plusieurs missiles ont été interceptés près de Kyiv, selon le chef de l'administration militaire de la ville, Serhiy Popko. Popko a déclaré : "Tout ce qui se dirigeait vers la capitale Kyiv a été détruit." À 9 heures locales (8 heures CEST), 10 drones étaient toujours en vol dans l'espace aérien ukrainien, et d'autres drones avaient crashé. Trois missiles hypersoniques Kinzhal (Dague) et deux missiles Iskander n'ont pas pu être abattus, selon le commandant de l'armée de l'air Mykola Oleschchuk. Bien que les chiffres militaires ne soient pas entirely vérifiables, ils donnent une idée de l'ampleur de l'attaque.

08:57 Attaques nocturnes font des morts - La Russie déploie des missiles KinzhalLa Russie a mené de lourdes attaques aériennes sur l'Ukraine pour la deuxième nuit consécutive, en utilisant divers types d'armes. Au moins quatre personnes sont mortes, selon les premiers rapports ukrainiens - deux suite à une frappe de missile sur un hôtel à Kryvyi Rih et deux autres suite à des attaques de drones à Zaporizhzhia. L'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie a utilisé des bombardiers à longue portée pour lancer des missiles de croisière et a déployé des missiles hypersoniques Kinzhal.

08:33 La Chine appelle à un soutien plus large pour son plan de paixLa Chine appelle à un soutien plus large pour son plan de paix. Li Hui, envoyé spécial de la Chine pour les affaires eurasiatiques, a déclaré après des pourparlers diplomatiques avec l'Indonésie, le Brésil et l'Afrique du Sud que ces paysrepresented the Global South and possessed significant influence in promoting world peace. They maintained communication with both Ukraine and Russia and were committed to resolving the conflict through dialogue and negotiations, Li said. China and Brazil published a joint peace plan earlier this year, proposing a peace conference involving all parties and no further expansion on the battlefield. China and Russia did not attend a peace conference in Switzerland in June. Russia was not invited, and China decided not to participate.

08:05 L'armée russe affirme avoir "libéré" deux localité dans la région de KurskDans les combats en cours dans la région russe de Kursk, l'armée russe affirme avoir "libéré" deux autres localité. L'agence de presse d'État russe TASS cite le deputy head of the Main Military-Political Department of the Russian Armed Forces and Commander of the Chechen special unit Achmat, Major General Apti Alaudinow, comme disant : "Je suis heureux de pouvoir annoncer que l'unité Arbat a complètement nettoyé les localité de Nizhnya Parovaya et Nechayev aujourd'hui, et le 1427e régiment est en train de prendre la relève. Ainsi, cette zone a également été nettoyée et mise sous contrôle." Alaudinow ajoute que la situation sur la ligne de front n'a pas significativement changé aujourd'hui. L'ennemi a subi de lourdes pertes aujourd'hui, a attaqué toute la journée et a subi de lourdes pertes en conséquence. Ces allégations ne peuvent être vérifiées de manière indépendante. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) confirme que les images satellite de lundi montrent des forces ukrainiennes opérant immédiatement à l'ouest de Nechayev.

07:37 Biden condamne les attaques russes comme "intolérables"Le président américain Joe Biden a fermement condamné les dernières attaques russes de lundi comme "intolérables". Biden a déclaré : "Je condamne, dans les termes les plus forts, la guerre continue de la Russie contre l'Ukraine et ses efforts pour plonger le peuple ukrainien dans l'obscurité." La Russie ne réussira jamais en Ukraine, a déclaré le ministère allemand des Affaires étrangères, alors que Moscou cible les artères de l'Ukraine avec des assauts et cherche à "détruire les fournitures". Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy condamne les attaques russes comme "cowardly".

L'Institut d'études de la guerre (IWS) continue de croire qu'une invasion de la Biélorussie en Ukraine est hautement improbable. L'observation vient d'une think tank américaine, qui se réfère à un rapport de Frontline Insight et Rochan Consulting. Le rapport suggère que les unités militaires biélorusses fonctionnent généralement à seulement 30-40% de leur force complète, nécessitant une mobilisation pour fonctionner pleinement. Aucune telle mobilisation n'a été observée, au lieu de quoi il semble que la Biélorussie cherche à éloigner les forces ukrainiennes d'autres zones de première ligne, ainsi renforçant les troupes russes. Le nombre actuel de troupes en Biélorussie n'est pas suffisant pour lancer une invasion coordonnée depuis la région frontalière de Gomel. De plus, une invasion biélorusse ou une implication militaire dans le conflit affaiblirait les défenses du président Alexandre Loukachenko, ce qui pourrait entraîner une agitation intérieure accrue. Les élections présidentielles à venir sont prévues pour février 2025.

06:32 Gabbard soutient Trump : l ancienne candidate démocrate retire son soutien aux démocrates

Ancienne candidate démocrate à la présidence et congressiste Tulsi Gabbard, qui s'est depuis éloignée du parti démocrate, soutient Donald Trump dans l'élection de novembre. Gabbard a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour aider Trump à récupérer la présidence, déclarant que, s'il était réélu, il se concentrerait sur le retrait des États-Unis de la veille de la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine. Gabbard a participé à la primaire démocrate de 2020, mais avait peu de chances de succès, soutenant finalement Joe Biden lors de l'élection. Les critiques ont affirmé que les ambitions politiques de Gabbard étaient financées par la Russie et visaient à nuire au parti démocrate.

Lire la suite ici.

18:17 Biden Loue la Visite de Modi en Ukraine

Le président américain Joe Biden a loué le Premier ministre indien Narendra Modi pour sa visite récente en Ukraine. Modi, dont le pays maintient la neutralité dans le conflit Ukraine-Russie, a mentionné sur Twitter son engagement à fournir un soutien total pour une résolution rapide du conflit et le rétablissement de la paix et de la stabilité en Ukraine. La Maison Blanche a salué l'implication de Modi avec l'Ukraine et sa visite en Pologne la semaine dernière. Varsovie est l'un des alliés les plus proches de l'Ukraine en Europe de l'Est. "Nous accueillons tout pays qui écoute le point de vue du président ukrainien Volodymyr Zelensky et souhaite l'aider à atteindre une paix juste", a déclaré John Kirby, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale.

17:45 Témoins Rapportent des Explosions Multiples à Kyiv

Les témoins ont enregistré au moins trois séries d'explosions à Kyiv lors de la dernière attaque de drones sur la ville. Il n'y a pas de rapports immédiats de victimes. Les systèmes de défense aérienne de la région de Kyiv ont été actifs toute la nuit pour intercepter les missiles et les drones visant la capitale. Les attaques ont eu lieu un jour seulement après la plus grande frappe aérienne russe jusqu'à présent dans ce conflit.

15:03 Aviation Ukrainienne : Bombers Russes Se Dirigent Vers l'Ukraine

Les centres de défense aérienne ukrainiens rapportent que des bombardiers et des drones russes se dirigent vers l'Ukraine. Les bombardiers Tu-95ms ont décollé de la base aérienne d'Engels dans le sud-ouest de la Russie, selon les centres de défense aérienne ukrainiens, qui ont également mentionné les drones d'attaque entrants. Des alertes de raid aérien ont été émises dans plusieurs régions ukrainiennes.

04:04 Deux Morts, Plusieurs Blessés dans l'Attaque de Roquette Russe sur Kryvyi Rih

Le bilan de l'attaque de missile russe sur Kryvyi Rih est passé à deux morts, selon les rapports ukrainiens. Les autorités ukrainiennes affirment qu'une roquette russe a touché un hôtel, laissant jusqu'à cinq personnes prisonnières des décombres. Les opérations de sauvetage sont en cours, ont rapporté les administrations militaires de la région et de la ville. Les Russes ont frappé l'hôtel à l'aide d'un missile balistique, a déclaré l'administration de la ville. Les allégations restent non vérifiées.

02:04 Nouvelle Attaque de Drone sur Kyiv

Il y a eu une autre attaque de drone dans la région de Kyiv, selon les rapports ukrainiens. "Détection d'UAV ennemis en cours", a rapporté l'administration militaire de la région de Kyiv sur Telegram. "Les systèmes de défense aérienne sont actifs dans la région."

00:35 Ukraine : Au Moins un Mort dans l'Attaque de Roquette Russe sur Kryvyi Rih

Une personne a perdu la vie dans une attaque de roquette russe sur un bâtiment d'infrastructure civile à Kryvyi Rih, en Ukraine. Cinq autres personnes pourraient encore être prisonnières sous les décombres, selon les autorités régionales. Le chef de l'administration militaire de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, a déclaré sur Telegram que quatre personnes ont été hospitalisées avec des blessures. Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, a déclaré sur Telegram que la structure civile a été détruite. L'information ne peut être indépendamment confirmée. Aucune réponse n'a été reçue du côté russe concernant l'incident.

22:03 PM États-Unis : la Russie Cause Intentionnellement un "Blackout pour le Peuple Ukrainien"

À la suite de la série d'attaques contre l'Ukraine, les États-Unis affirment que la Russie cherche à "plonger le peuple ukrainien dans l'obscurité à l'arrivée de l'automne", selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Ces attaques contre le réseau électrique ukrainien sont considérées comme "choquantes", selon Kirby. Les États-Unis condamnent "la guerre sans relâche de la Russie contre l'Ukraine".

21:20 PM : Nouvelles Ordonnances d'Évacuation dans la Région de Donetsk

Les autorités ukrainiennes ont émis de nouveaux ordres d'évacuation dans la région de Donetsk en réponse à l'avancée russe. La zone soumise à une évacuation obligatoire s'est étendue en raison des préoccupations croissantes pour la sécurité. Les familles avec enfants sont tenues de quitter leurs résidences, selon Vadym Filashkin, gouverneur de Donetsk. Les régions touchées comprennent 27 localités de Kostyantynivka et Selydove. Plus tôt, des évacuations ont été nécessaires à Pokrovsk en raison de l'avancée des forces russes.

Vous pouvez explorer toutes les mises à jour précédentes ici.

Les opérations militaires dans la région de Kursk ont vu l'Ukraine utiliser environ 170 types différents de drones pour se défendre contre les troupes russes. En raison de ces opérations, la Russie a été obligée de construire de nouveaux ponts pontonniers à Kursk pour rétablir ses lignes d'approvisionnement.

Lire aussi: